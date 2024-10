José María Almoguera deja en shock a Carmen Borrego con su confesión en 'De Viernes'

El conflicto familiar entre José María Almoguera y su madre, Carmen Borrego, parece estar a punto de dar un giro hacia la reconciliación. Tras meses de tensiones públicas y distanciamiento, madre e hijo están más cerca de un acercamiento, aunque el proceso ha sido largo y complicado. La guera vivió un giro durante la entrevista de José María Almoguera en 'De Viernes', donde reveló detalles hasta ahora desconocidos sobre sus intentos de resolver sus diferencias.

En esta segunda entrevista en 'De Viernes', José María Almoguera sorprendió a todos al confesar que, tras convertirse en padre, acudió junto a su madre a un mediador familiar con la intención de poner fin a sus conflictos. Sin embargo, la iniciativa no tuvo el resultado esperado. El hijo de Carmen Borrego relató con detalle cómo se frustró el intento de resolver sus diferencias.

"Esto no lo pensaba contar, pero llegados a este punto lo voy a contar. Mi madre y yo intentamos ir a un mediador para arreglar las cosas, pero no fue bien, ni siquiera acabamos la sesión. Fue después de que me convertí en padre y lo hice con la intención de arreglar las cosas con ella, con eso demuestro que yo sí me he preocupado por nuestra relación", desveló José María Almoguera.

| Mediaset

Las palabras de José María Almoguera resonaron con fuerza en el plató de 'De Viernes'. Carmen Borrego, que seguía la entrevista desde otra sala, inicialmente mostró sorpresa ante la confesión de su hijo. Sin embargo, terminó asintiendo con gestos que confirmaban la veracidad de lo dicho. Carmen Borrego había mencionado en varias ocasiones que los encuentros con su hijo habían sido escasos en los últimos meses, y esta revelación sorprendió a todos en plató.

"A mí me ha dolido que se haya dicho que yo he sido un mal hijo y hasta esta noche ella no lo haya negado, porque eso no es verdad y es duro. Yo nunca he hecho nada como para que se elucubre sobre los supuestos problemas que yo le he dado a mi madre", añadía un dolido José María Almoguera.