Jorge Javier Vázquez se enfrenta a un nuevo palo al ser abandonado por su mano derecha

El conocido presentador de Telecinco, Jorge Javier Vázquez, atraviesa un momento complicado. A las flojas audiencias de su nuevo programa vespertino, 'El Diario de Jorge', se suma la reciente pérdida de una persona clave en su vida profesional y personal. Cristina, su asistente personal y gran amiga, ha decidido dar un paso al lado y poner fin a su relación laboral con el presentador.

Cristina no era solo una empleada, ya que, con los años, se había convertido en la mano derecha de Jorge Javier Vázquez. Le ha acompañado en innumerables viajes y estando a su lado en momentos clave de su vida. Su relación había traspasado lo estrictamente profesional, consolidándose como una de las amistades más cercanas del presentador.

Sin embargo, tal y como ha informado La Razón,Cristina ha decidido abandonar su puesto para dedicarse a un negocio familiar. Pretende llevar una vida más tranquila y alejada del ajetreo televisivo que tiene Jorge Javier Vázquez.

| Mediaset

Este revés llega en un momento delicado para Jorge Javier Vázquez. Desde el final de 'Sálvame', su nuevo proyecto en las tardes de Telecinco no ha conseguido cumplir con las expectativas de audiencia. Este lunes, sin embargo, 'El Diario de Jorge' ha mejorado en una décima su anterior récord al obtener un 8,5% y 697.000 televidentes siendo su segundo mejor resultado de su historia.

Recordamos, no obstante, que Jorge Javier Vázquez tenía una nueva excusa por sus malas audiencias. "Ya he pensado que si el lunes no subimos de audiencia le diré que se debe a que es verano. Hasta el dos de septiembre el consumo no se estabiliza y hasta entonces mejor no hablar porque patatas, a ver si cuela".

A pesar de estos desafíos, Jorge Javier Vázquez mantendrá su gran papel en Mediaset. En septiembre volverá a la carga con 'Gran Hermano' y 'Hay una cosa que te quiero decir', dos proyectos que retoma tras años de ausencia. Además, en 2025 retomará las riendas de 'Supervivientes', reality que presentará durante años teniendo en cuenta que su contrato con la cadena se alargará hasta el año 2027.