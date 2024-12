Jorge Javier Vázquez se cuela en 'Fiesta' con un mensaje para Belén Rodríguez

El estado de Belén Rodríguez ha activado las alarmas en Telecinco. Una de sus más míticas colaboradoras y comentaristas de realities está en su momento más difícil, tras diagnosticarle un tumor en la garganta. Por ello, la cadena ha decidido cuidarla lo máximo posible, contando con muchos mensajes de apoyo, estando entre ellos el de Jorge Javier Vázquez.

El pasado miércoles 27 de noviembre, la revista Semana publicaba la triste noticia. "Dejo la tele, me han diagnosticado un tumor en la garganta", confesaba Belén Rodríguez en la portada. Una noticia que ha entristecido a muchísimos compañeros de profesión, que no han dudado en mandarle mensajes llenos de cariño y esperanza.

De hecho, el programa de Emma García, 'Fiesta', invitó a la colaboradora para que pudiera sentirse cómoda y contar cómo está atravesando la trágica situación. Esta aparición fue la primera, tras haber dado la terrible noticia. Belén Rodríguez confesó que quería retirarse de manera temporal de la televisión, por lo que esta visita sería muy especial para ella.

Aun así, es innegable que la mítica comentarista de 'Gran Hermano' ama la televisión. Así pues, confirmó en 'Fiesta' que seguiría trabajando, hasta que su salud se lo permitiese. Unas palabras que se convirtieron en toda una declaración de intenciones, por parte de la colaboradora, que piensa ganarle la batalla al tumor.

| Mediaset

"Lo único que sé es que tengo un tumor que es malo y que me tengo que operar, todavía no se le puede poner nombre ni hablar de tratamiento", adelantaba. La colaboradora de 'Fiesta' planea seguir acudiendo al trabajo como de costumbre, hasta que los médicos se lo nieguen. Además, confirmó que seguiría asistiendo a los polémicos debates de 'Gran Hermano'.

"Yo quiero seguir haciendo mi vida, pero el martes voy al médico y quizá me digan que no puedo seguir haciendo nada de esto", lamentaba tajante Belén Rodríguez. Lo que no se esperaba la colaboradora es que fuera a aparecer en 'Fiesta', Jorge Javier Vázquez, junto a demás compañeros de profesión.

"Sé lista y aprovecha para mejorar tus condiciones salariales. Estás en el momento ideal para pedir, para que cuando vuelvas lo hagas a lo grande y cobrando más y trabajando más", dedicaba Jorge Javier Vázquez en 'Fiesta'. Estas palabras enternecieron a Belén Rodríguez, que reconoció que habían retomado el contacto.

"Me he reído mucho con Jorge estos días porque me decía que tenía que adelantar la cena de Nochevieja 15 días por si acaso", soltaba la colaboradora riéndose. Jorge Javier y Belén Rodríguez han vuelto a hablarse, tras su distanciamiento por el escándalo de 'Sálvame'. Dicho escándalo que también provocó, a su vez, la separación de la colaboradora con Kiko Hernández.