Jorge Javier Vázquez responde a los ataques de Ana Rosa Quintana con un gran zasca

Las conexiones entre programa y programa son imprescindibles en Telecinco. Y más, teniendo en cuenta las que son entre Jorge Javier Vázquez y Ana Rosa Quintana. El presentador le ha asestado un duro golpe a la periodista, después de que esta intentara dejarlo en una mala posición.

Poco antes de cerrar el programa, Jorge Javier Vázquez despedía con el caso de la pareja formada por Inma e Israel. Ella le puso como ultimátum que se fuera a vivir con ella a Almería, si no quería perderla para siempre. Él, sin pensárselo, aceptó, poniendo fin a la distancia, dado que él es de Madrid.

Acto seguido, la pareja se fundió en una tórrida escena que protagonizó la última conexión de los presentadores. "Ana Rosa, en tu programa no se meten la lengua de esta manera, ehh", le echaba en cara el presentador de 'El Diario de Jorge'. La respuesta de la periodista no se hizo esperar, aunque tardó en que le llegara al catalán.

| Mediaset

"Es que no la escucho y luego dicen en todos los sitios que me quedo... ¿Qué dice?", insistía Jorge Javier Vázquez, deseoso de saber la respuesta de la periodista. "Que digo que cuánto hace que no te meten a ti la lengua así", declaraba la presentadora devolviéndosela.

En cambio, él fue bastante directo al contestarle que "ayer". La cara de Ana Rosa Quintana era todo un poema, tras no esperarse que le fuera a decir eso. De todas formas, no se andó con rodeos y se dispuso a adelantarle los contenidos de su programa.

"Bueno, déjame cebar algo de mi programa que solo hablamos del tuyo. Te voy a decir una cosa, hoy vamos a hablar con Los Morancos, que un promotor les ha estafado 9.000 euros y han acabado en los juzgados", comunicaba la presentadora de 'TardeAR'. Jorge Javier Vázquez le respondió dejándole claro que "esas cosas pasan en el teatro".

Antes de terminar la conexión, Ana Rosa Quintana, en su enésimo intento de darle un zasca a Jorge Javier Vázquez, le insistió en que le encantaba verle vestido del Atleti. Sin embargo, el presentador no se pudo morder la lengua pronunciándole que "no, voy vestido de rojo y lo que sigue, gracias". Algo que la periodista trató de desviar, afirmando que iba de "rojo y blanco", para no caer en discusiones sobre política.