Jorge Javier Vázquez paraliza en directo 'El Diario de Jorge' por los fallos técnicos

'El Diario de Jorge' vivió un momento inesperado cuando su presentador, Jorge Javier Vázquez, se vio obligado a detener el programa en directo debido a una serie de problemas técnicos. Unos problemas que comprometieron su capacidad para llevar a cabo la emisión con normalidad. Desde los primeros minutos del programa, el presentador ya mostraba señales de frustración al enfrentarse a dificultades con su pinganillo, un dispositivo esencial para presentar.

El primer aviso llegó cuando Jorge Javier Vázquez se encontraba entrevistando al marido de Sari, que acudió al programa para recibir un agradecimiento por parte de su esposa. En medio de la conversación, el presentador interrumpió el diálogo para advertir que "no escucho nada", un problema que persistió durante varios minutos sin que se lograra una solución inmediata. A pesar de los esfuerzos del equipo técnico, las dificultades continuaron, y el presentador tuvo que contar con la ayuda de los cámaras para llevar adelante la entrevista.

La tensión fue en aumento cuando Jorge Javier Vázquez, después de finalizar la historia de los primeros protagonistas, volvió a quejarse de los fallos técnicos. La situación se agravó cuando el presentador estaba entrevistando a Paco, el padre de Astra, una joven transexual, y a sus hermanos. Durante esta entrevista, el catalán se vio nuevamente interrumpido por el mal funcionamiento del pinganillo, lo que lo llevó a dirigirse directamente a la dirección del programa.

"Perdona un momento, ¿me están hablando arriba? Es que no oigo absolutamente nada. Creo que estoy totalmente incomunicado, perdonadme un momento", dijo en directo.

| Mediaset

Este segundo contratiempo técnico obligó a Jorge Javier Vázquez a tomar medidas más drásticas. Visiblemente molesto, expresó su desconcierto: "Vuelvo a tener problemas otra vez con el pinganillo. ¿Me estaban dando órdenes? Es que no escucho absolutamente nada". "Lo estamos haciendo ahora muy a la antigua, me están ahora diciendo que lo que vamos a hacer es enviaros al reservado porque voy a recibir a Astra", explicó el presentador.

La situación llegó a un punto crítico cuando Jorge Javier Vázquez decidió paralizar el programa hasta que se solucionara el problema. "Es indispensable que yo tenga esto en funcionamiento, si no, yo no puedo continuar con el programa. Yo no puedo estar sin recibir las órdenes que me tienen que dar".

Finalmente, después de varios intentos, Jorge Javier Vázquez recibió un cuarto pinganillo y pudo reanudar el programa. Sin embargo, no dejó pasar la ocasión para expresar su malestar: "No podemos estar así. Pero esto tendría que haber sido ya hace tres o cinco minutos", dijo enfadado.

Tras realizar las comprobaciones necesarias, Jorge Javier Vázquez intentó recuperar la calma y transmitirla al resto del equipo de 'El Diario de Jorge' y al público presente en el plató. "¿Me oís? ¿A que arriba estabais a punto de colapsar? Pues, tranquilidad. Está saliendo un programa tranquilo. Ahora, tranquilidad", expresó.

El incidente concluyó con un mensaje directo al público: "¿Vosotros estáis bien? ¿Os estamos haciendo la tarde entretenida? Pues ir por la calle y decirlo", dijo con un tono que intentaba suavizar el momento vivido en 'El Diario de Jorge'.