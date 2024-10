Jorge Javier Vázquez confiesa inesperados detalles de su nuevo proyecto en Telecinco

El regreso de 'Hay una cosa que te quiero decir' está cada vez más cerca. Su presentador, Jorge Javier Vázquez, mientras presentaba la última gala de 'Gran Hermano', habló de su vuelta. El catalán compartió con la audiencia nuevos datos sobre uno de los estrenos más esperados de la temporada televisiva.

El programa de historias volverá a las noches de Telecinco, tras más de nueve años guardado en el cajón. Sin embargo, cabe recordar que Jorge Javier Vázquez no fue el único presentador del formato, ya que al tiempo le acabó sustituyendo Jordi González.

"He hablado con personas que conviven con enfermedades raras, con otras que han sufrido inesperadas pérdidas de seres queridos, y con familias destrozadas por adicciones. Tras las grabaciones vuelvo a casa pensando cómo la vida puede pegarte una hostia ahora mismo y llevarte al borde del precipicio", confesaba Jorge Javier Vázquez.

| Mediaset

Su nuevo proyecto en Telecinco le está sirviendo de terapia al presentador, que no dudó en mojarse. "Escuchar a los demás se convierte, pues, en una receta infalible contra el desánimo. A veces, para valorar lo que tienes, otras, para certificar que existen momentos felices", añadía Jorge Javier Vázquez.

"No recuerdo haber llorado tanto con este programa. Ni tampoco haber aprendido tanto", insistía el presentador, dando por hecho que la vuelta del formato no pasará nada desapercibida. Sin embargo, no todo serán historias tristes, el programa contará también con casos surrealistas.

"Cuidado, también hay momentos de mucha risa en el programa. Y otros muy emocionantes", aseguraba el catalán. Además, aprovechó para hablar de un caso que le llamó bastante la atención. "Un señor se ve sorprendido por su cantante favorita y después de charlar con ella le dice medio llorando 'no sabes la de veces que me has salvado la vida'. Pelos de punta", contaba el presentador.

Es indudable que Jorge Javier Vázquez está en uno de sus mejores momentos profesionales. Tras la inestabilidad provocada por la cancelación de 'Sálvame', Telecinco decidió apostar fuertemente por el presentador. Y así lo están haciendo, otorgándole diversos programas, y todos de anónimos, como 'Gran Hermano' o 'El Diario de Jorge'.