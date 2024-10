Jorge Javier se rompe a llorar en 'El Diario' por el momento que todos esperaban

'El Diario de Jorge' ha vivido este miércoles uno de sus momentos más emocionantes al revelar los resultados de una prueba de ADN. Esta confirmó la relación de hermandad entre Ana Isabel y Rafa, dos personas que, tras encontrarse, sospechaban que eran hermanos nacidos de la misma madre. Ana Isabel, que había sido adoptada, llegó al programa buscando a Gemma, una mujer que creía que podía ser su hermana biológica. Sin embargo, en un inesperado giro de 'El Diario de Jorge', encontró a Rafa, y pronto las historias de ambos se entrelazaron.

Durante semanas, 'El Diario de Jorge' siguió de cerca esta historia, y finalmente ha resuelto las dudas de los participantes. Jorge Javier Vázquez, encargado de leer los resultados, mantuvo el suspense hasta el último momento. "Obtenidas las muestras biológicas de los pacientes, y tras el análisis de identificación genética, el test de hermandad revela de forma concluyente, con una fiabilidad del 99,9%, que... Rafa y Ana Isabel sí son hermanos", anunció.

Visiblemente emocionado, el propio presentador no pudo contener las lágrimas: "Se me quiebra la voz", reconoció antes de dar la noticia. "Me acuerdo perfectamente del primer día que viniste aquí, y mira la que se ha liado", comentó, dirigiéndose a Ana Isabel estaba a punto de leer el resultado. La emoción se apoderó de todos en el plató, y Jorge Javier Vázquez se abrazó a Ana Isabel diciendo: "¡Ay, qué emoción, qué emoción! Me está costando hablar".

| Mediaset

Al finalizar 'El Diario de Jorge', y como cada tarde, Jorge Javier conectó con Ana Rosa Quintana durante la transición hacia 'TardeAR'. "Ha sido superemocionante, estábamos pendientes todos", comentó la presentadora. De hecho, aseguró que tanto ella como sus compañeros de la tertulia VIP "se les había salido el corazón" al seguir la historia. Jorge Javier Vázquez, aún emocionado, apostilló entre lágrimas: "¡Y mañana más! ¡Estoy llorando!".

Ana Rosa Quintana aprovechó para cerrar con un mensaje de positividad: "Pues está muy bien porque hay que llorar de vez en cuando y de alegría", dijo antes de despedirse. Jorge Javier Vázquez, aún con la emoción a flor de piel, le respondió: "Mañana me cuentas más cosas, voy a llorar"