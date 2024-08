Jorge Javier confirma por primera vez que Mediaset quiso despedirle junto a 'Sálvame'

En una esperada entrevista, Jorge Javier Vázquez acudió este lunes al plató de 'TardeAR' para hablar, entre otros temas, sobre su casi despido de Mediaset. El presentador no dudó en señalar a Ana Rosa Quintana como una de las principales responsables de su despido, aludiendo a la competencia entre 'Sálvame' y 'El programa de AR'. Especialmente tras la controvertida docuserie de Rocío Carrasco.

"Te cargaste mi programa", le espetó Jorge Javier a Ana Rosa, recordando la tensa relación que ambos programas mantuvieron. Ana Rosa Quintana respondió con una pregunta retórica: "¿Tú crees que yo tenía algún tipo de necesidad de venir a la tarde?". Sin embargo, Jorge Javier Vázquez insinuó que había tenido un papel clave en los cambios internos en Mediaset: "Te digo una cosa, aquí se produjo un cambio y esta señora se quedó con toda la parrilla. Eso es sospechoso".

El momento más revelador de la conversación llegó cuando Jorge Javier Vázquez mencionó a Borja Prado, expresidente de Mediaset, persona que intentó despedirle. "¿Tú eres amiga de Borja Prado, no?", preguntó Vázquez. Sin embargo, Ana Rosa Quintana respondió que su relación con él solo comenzó cuando ya era presidente de Mediaset: "Vamos que no he ido a la boda de sus familiares".

| Mediaset

"Es que fíjate yo con toda esta historia, y esto te va a parecer raro, pero yo hay una cosa que le estaré agradecido a Borja Prado, presidente de Mediaset", confesó Jorge Javier Vázquez. "Aprendí una cosa super importante: por muy bien que te vaya profesionalmente, siempre va a haber alguien por encima que puede decidir sobre tu futuro", subrayó el presentador.

Ana Rosa Quintana, por su parte, coincidió en que todos son empleados a sueldo y que aprender esta lección a los 53 años, como lo hizo su compañero, es valioso. "Claro, somos asalariados", apuntó, reafirmando la fragilidad de sus posiciones en la industria.

Jorge Javier Vázquez concluyó su intervención con una reflexión final. "Yo de verdad a ese señor le tengo que agradecer que yo, que soy una persona muy controladora y que piensa en el futuro. Le tengo que agradecer que a una edad temprana sepa que siempre puede haber alguien que corta lo que tú tienes pensado", explicaba.