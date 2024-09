Jordi González ficha inesperadamente a una presentadora de Telecinco para 'D Corazón'

'D Corazón',presentado por Jordi González y Anne Igartiburu, sigue reforzando su equipo de colaboradores en su batalla por la audiencia. Este fin de semana, el espacio de La 1 ha sorprendido con la incorporación de un rostro muy conocido por los espectadores de Telecinco. Un fichaje que llega para reforzar 'D Corazón' en su batalla contra 'Socialité'.

Desde su estreno en enero, 'D Corazón' ha ido sumando fichajes estratégicos para competir con 'Socialité', su competencia directa en la franja. Aunque el formato de Telecinco, ahora presentado por María Verdoy y Antonio Santana, sigue ganando, la diferencia de audiencia entre ambos programas es cada vez menor. El pasado domingo 15 de septiembre, 'D Corazón' alcanzó un 7,6% de cuota de pantalla con 519.000 televidentes, frente al 8,2% de ‘Socialité’ y sus 514.000.

Este crecimiento constante ha impulsado a 'D Corazón' a añadir nuevos nombres a su equipo, como Javier de Hoyos, Gema Fernández y Almudena del Pozo, excolaboradores de Telecinco. A ellos se les une ahora Tania Llasera, que se estrenó este domingo 22 de septiembre. La colaboradora ha estado durante años ligada a Mediaset con programas como 'Resistiré, ¿vale?', 'Vuélveme loca' y 'La Voz'.

| RTVE

Jordi González fue el encargado de presentar a la nueva colaboradora este domingo: "Señoras y señores con todos nosotros a partir de hoy Tania Llasera". La presentadora, sonriente y entusiasmada, expresó sus primeras impresiones: "Me estreno", dijo con alegría.

"Me hace mucha ilusión estar aquí aunque me da pena que no esté Anne, pero me alegro que esté comiendo pinchos", añadió, en referencia a la ausencia de Igartiburu, quien ese fin de semana se encontraba en San Sebastián.