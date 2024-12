Jordi González estalla contra Terelu Campos tras lo que ha hecho con la prensa

Las presentes Navidades están marcando un antes y un después en la vida de Terelu Campos. Especialmente tras la llegada al mundo de Carlo Costanzia Rubio, el hijo de Alejandra Rubio. Sin embargo, la actitud de Terelu Campos ha generado comentarios en 'D Corazón', donde trabajó como colaboradora, especialmente por parte de Jordi González.

Fue Anne Igartiburu la que introdujo la noticia destacando el momento especial que vive la familia Campos. "Terelu está viviendo su Navidad más especial, ya que es la primera vez que celebra las fiestas como abuela. ¿Estará pasando estas fechas todos juntos y en familia?", dijo la presentadora de 'D Corazón'.

El reportaje incluía una intervención de Terelu Campos en la que una reportera le preguntaba: "¿A quién se parece el bebé?". La respuesta de la colaboradora no dejó lugar a dudas: "No tengo nada que decir al respecto. No voy a contestar a nada, ya lo sabéis, solo hablaré de mi vida, de la mía".

| RTVE

Esta respuesta contundente no fue bien recibida por sus antiguos compañeros de 'D Corazón'. Jordi González no dudó en mostrar su descontento con un mensaje hacia la colaboradora: "Terelu, que nos acordamos cuando eras simpática, y cuando eras amable. ¿Qué te está pasando?", expresó el presentador de 'D Corazón' con tono crítico.

La actitud de Terelu Campos hacia los medios no es algo nuevo, ya que su relación con la prensa ha estado marcada por altibajos. Sin embargo, parece que la llegada de su primer nieto la ha vuelto más reservada, generando comentarios que apuntan a que podría estar esperando una exclusiva para hablar sobre su nueva faceta de abuela. Tras las palabras de Jordi González, el programa continuó con su dinámica habitual, abordando otros temas de la actualidad social.

En audiencias, este sábado, 'D Corazón' alcanzó un 7,2% de cuota de pantalla y congregó una media de 495.000 en la mañana de La 1. Más de 1,6 millones de espectadores únicos conectaron en algún momento con el programa de Jordi González y Anne Igartiburu.