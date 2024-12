Joaquín Prat señala un claro veto de Bárbara Rey en su entrevista en 'De Viernes'

La esperada entrevista de Bárbara Rey en Telecinco ha generado un gran revuelo mediático. En 'Vamos a ver' se ha debatido sobre las posibles limitaciones del encuentro. De hecho, el propio Joaquín Prat lanzaba un mensaje claro a la vedette: "Que cuente la verdad".

La intervención de Bárbara Rey, prevista para un especial del próximo lunes en 'De Viernes', promete abordar temas que han copado toda la actualidad en los últimos meses. Desde su relación con el rey emérito Juan Carlos I hasta la tensa relación con su hijo Ángel Cristo JR. No obstante, las expectativas en torno a este testimonio están divididas.

Joaquín Prat, por ejemplo, ha expresado su interés en saber "por qué se rompe la relación con su hijo y qué le lleva a convertirse en un personaje público y en uno de los rostros del corazón más importantes del último año". Asimismo, el presentador se ha mostrado curioso por ver cómo Bárbara afrontará y posiblemente desmontará "un relato de Ángel Cristo JR que para él ha sido bastante sólido".

| Atresmedia

"Después de ver las fotografías que hemos visto, no puede negar que le tendió una trampa. De ahí podemos partir. Su relato está muy condicionado por todo lo que ya conocemos". añadía Sandra Aladro. Por su parte, Joaquín Prat fue contundente al señalar que, a pesar de la promesa de una entrevista sin filtros, Bárbara Rey probablemente evitará ciertos temas: "No sé lo que va a contar, pero lo que desde luego no va a contar es que chantajeó al Rey de España, eso seguro que no".

Además, Adriana Dorronsoro ha sugerido que Bárbara Rey podría centrarse más en responder a las declaraciones de su hijo que en abordar los detalles sobre su relación con el monarca. "Poco o nada va a aportar sobre el tema del rey emérito", opinó, una postura que no todos compartieron.

Isabel Rábago adoptó un enfoque más optimista en 'Vamos a ver' y pidió no adelantarse: "Escúchala, que te va a sorprender, va a sorprender. Ten fe. Si esta cadena apuesta por el testimonio de Bárbara, ten fe porque va a sorprender su testimonio. Y va a sorprender muchísimo".