Joaquín Prat paraliza 'Vamos a ver' y lo que ocurre enfada y mucho a la dirección

Joaquín Prat ha protagonizado un tenso momento en su programa.El presentador de 'Vamos a ver' se ha saltado el guion previsto, provocando un rifirrafe entre él y la dirección del programa. Un malentendido del que se han hecho eco los colaboradores.

'Vamos a ver' se encontraba tratando la visita de los Reyes a las zonas valencianas afectadas por la DANA. Tras su primera visita a Paiporta, Felipe VI y Letizia visitarán también otros pueblos perjudicados por el temporal, como Chiva, Utiel y Letur.

Acto seguido, el presentador de 'Vamos a ver' ha optado por dar paso a publicidad, sin haber consultado a ningún miembro del equipo. "Después de visitar la localidad de Chiva, irán a Utiel y finalmente a la de Letur, ya en la provincia de Albacete. Nosotros hacemos una pausa y regresamos", comunicaba Joaquín Prat, ante el desconcierto del equipo.

Sus compañeros no daban crédito ante este arranque del presentador. El guion no indicaba una pausa para ese momento. Así pues, la dirección del programa le informó de inmediato a Joaquín Prat que era un error, obligándolo a rectificar.

"Que no, que no, que no, que no", pronunciaba el director de 'Vamos a ver'. Su elevado tono de voz era tan alto que muchos espectadores se habrán dado cuenta de la reprimenda del director a Joaquín Prat. "¿Ah, no?", respondía asombrado el presentador, consiguiendo que el otro le volviera a decir que "no".

"¿Nos vamos entonces a...?", preguntaba Joaquín Prat, sin saber donde meterse. Sin embargo, enseguida supo reaccionar rectificando y retomando el rumbo del programa. "Vale, perdón, qué susto me has dado, tranquilo, tranquilo", soltaba el presentador, una vez que lograba entender lo que quería decir su director.

Patricia Pardo, que estaba confundida, al igual que sus compañeros, exclamó un "¡Casi se nos sale el corazón!". El presentador de 'Vamos a ver' rectificó disculpándose con el equipo del programa y la audiencia. "He cometido un error, ya está", pronunció el periodista, dando por finalizado el tema.