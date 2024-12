Joaquín Prat paraliza 'Vamos a ver' tras lo que se atreve a soltar Alessandro Lequio

Las últimas declaraciones de Alice Campello en las que insinuaba una posible reconciliación con Álvaro Morata han generado un intenso debate en 'Vamos a ver'. Alexia Rivas aseguró tajantemente que él no contempla retomar la relación con su ex pareja. Unas palabras que desataron una acalorada discusión protagonizada por Alessandro Lequio.

Alexia Rivas fue contundente en su postura: "No vamos a volver", citando las palabras del jugador de la selección española tras la entrevista de Campello para Forbes Women. "Creo que le costaría muchísimo verle a él con otra, pero no va a haber reconciliación", añadía la colaboradora.

Alessandro Lequio no tardó en intervenir recordando sus predicciones: "Yo recuerdo cuando se separaron, dije que lo veía como un paréntesis abierto a la reconciliación y tú lo negaste rotundamente, aduciendo informaciones secretas. ¿Lo sigues manteniendo?", cuestionó, exigiendo claridad a su compañera.

Alexia Rivas mantuvo su posición firme: "No van a volver. Y, además, yo creo que Álvaro está haciendo un acto de paciencia, contención y de llevarse bien con ella por la familia que tienen. Pero Álvaro lo que quiere es seguir con su vida de soltero, no quiere volver con Alice. Quiere cerrar esos años de su vida e ir a su bola". También señaló en 'Vamos a ver' la dificultad de avanzar cuando la otra parte, en este caso Campello, no acepta la ruptura.

| Mediaset

La colaboradora reveló además un detalle significativo: "Él le ha dicho que no hay reconciliación posible, que ha pasado cosas que no debería haber pasado y que incluso él dice 'yo no sé cómo aguanté esto' o 'en qué momento me metí en ciertas cosas'...".

Las declaraciones provocaron una reacción explosiva de Alessandro Lequio: "¿Pero qué tuvo que aguantar?. Quiero saber qué tuvo que aguantar Morata para decir que no a esta mujer coherente, brillante, seria, que pone a la familia por encima...".

El ambiente se tensó aún más cuando Joaquín Prat intervino para llamar al orden a su compañero. "Yo me puedo ir ya, porque tenemos a Alessandro que está moderando ya el debate", dijo el presentador.

El momento más polémico llegó cuando Alessandro Lequio lanzó un comentario que generó un rechazo inmediato entre sus compañeros: "Pues para no aguantarla le ha hecho cuatro hijos". La frase fue rápidamente reprochada por Joaquín Prat: "De verdad, tú sabes lo que implica ese tipo de frases, sabes que no", dijo con seriedad.

Pese a los intentos de moderar el tono de la conversación,Alessandro Lequio continuó justificándose: "Quiero decir que si tú no aguantas esa situación no te comprometes de esa manera con una persona". Sin embargo, Joaquín cerró la discusión visiblemente molesto: "Es que de verdad habláis con una contundencia y una seguridad de circunstancias de la vida que todos hemos atravesado. Sabemos perfectamente que en la vida no todo es blanco ni todo es negro...".