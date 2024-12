Joaquín Prat paraliza 'Vamos a ver' para denunciar algo que muchos esperaban

Joaquín Prat se ha encendido como nunca. El presentador de 'Vamos a ver' se ha alterado al conectar con un reportero que se encuentra en Paiporta. El periodista no pudo morderse la lengua, tras ver cómo muchos aspectos siguen igual y sus afectados siguen sin recibir ayudas.

Cabe recordar que el presentador de 'Vamos a ver' se desplazó hacia las principales zonas afectadas para cubrir la tragedia. Una histórica riada que sacudió al país y que paralizó las parrillas televisivas, obligando a priorizar la emisión de las consecuencias de la borrasca. Ahora bien, Joaquín Prat no se ha resistido a lanzar una dura crítica evidenciando la gran necesidad de los afectados.

"Se han cumplido dos meses de la tragedia del pasado 29 de octubre. Lo que sí podemos acreditar al 100% es que de las 223 víctimas oficiales, solo 47 han recibido la indemnización. De los 16.600.000.000 que prometió el Gobierno, solo se han repartido 945, en dos meses", sentenciaba el periodista.

"Solo si estás ahí tienes una dimensión real de lo que ha sido para esta gente. Y nosotros, todos los que hemos estado ahí, por ejemplo, Íñigo Reyes, que sigue en Paiporta, salimos de ahí, volvemos a nuestras vidas, ellos no. Ellos siguen ahí sacando barro y tragando polvo, porque ese barro se solidifica y lo que hay es polvo", insistía Joaquín Prat.

| Mediaset

El presentador de 'Vamos a ver' expuso las "condiciones de insalubridad, esperando las ayudas que no llegan". Joaquín Prat protagonizó un tenso momento, interrumpiendo a su reportero, con tal de que se escuchara su discurso.

"Ya sé, Íñigo, que te tengo ahí esperando, pero déjame un segundito. De 945 millones que han llegado, estamos hablando de las ayudas del Consorcio, esas que pagamos todos y cada uno de nosotros y de ustedes en su póliza de seguros. ¿Dónde están las ayudas del Gobierno? ¿Las de la Generalitat?", pronunciaba enfadado.

¿Cómo podemos pedirle a esta gente que siga con su vida cuando no tienen el apoyo necesario?", proseguía Joaquín Prat bastante indignado. El presentador de 'Vamos a ver' no daba crédito. Le parecía injustificable que, a estas alturas, todavía no hayan recibido ninguna ayuda los afectados por la DANA.

"Muchos tienen la sensación de que lo que quieren es que se vayan de sus pueblos, ¡de sus pueblos! Que abandonen sus raíces, a sus amigos, conocidos, familiares... Y no puede ser", concluía muy alterado el presentador en 'Vamos a ver'. Acto seguido, Joaquín Prat le volvió a dar paso al reportero, que siguió con la conexión desde Paiporta.