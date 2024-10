Joaquín Prat humilla a Carmen Borrego por lo que dice del encuentro con su hijo

El debate sobre la mediática reconciliación entre Carmen Borrego y su hijo, José María Almoguera, ha generado controversia. El último en no ocultar sus opiniones ha sido Joaquín Prat en 'Vamos a ver'.El presentador criticó con dureza el tratamiento televisivo que Borrego y su hijo han dado a su conflicto familiar.

"Estarán todos llorando de alegría con todo lo que han trincado, ¿no? Digo yo. Yo estaría llorando de alegría. He solucionado mi problema familiar y he agrandado mi cuenta corriente", afirmó Joaquín Prat al comentar las lágrimas de José María Almoguera en 'De Viernes'. De hecho, el presentador aseguró que la familia estaba "estirando un chicle" que resultaba muy rentable.

Al día siguiente, Carmen Borrego no tardó en responder a estas acusaciones: "Un chicle muy amargo, cada vez más amargo", replicó en 'Vamos a ver'. De hecho, admitió que el cara a cara con su hijo fue producto de un compromiso contractual con 'De Viernes'. Sin embargo, sus compañeros de programa no se mostraron convencidos por la justificación de Borrego, cuestionando la autenticidad de la reconciliación.

Uno de los momentos más tensos llegó cuando Carmen Borrego explicó que el esperado abrazo con su hijo no se produjo frente a las cámaras. "El encuentro podría haber sido de otra manera si no hubiese habido gente con móviles intentando grabarnos. Yo quería que esto fuese privado y no voy a televisar un abrazo con mi hijo", afirmó la colaboradora, desatando la reacción de Joaquín Prat.

| Mediaset

"¿No ves que no es normal? Decís que no queréis televisar un abrazo y vendéis una pantalla partida en un programa de televisión...",respondió un indignado Joaquín Prat. El periodista, visiblemente molesto, continuó dirigiéndose a su colaboradora: "¿Cómo no tenéis esos diálogos en privado? De verdad, Carmen, te lo digo con todo el respeto del mundo, yo alucino".

Sin embargo, Carmen Borrego continuó defendiendo la dificultad de mantener una conversación privada con su hijo fuera de las cámaras. "¿Cuántas veces he intentado sentarme con mi hijo en privado y no he podido?", exclamó, subrayando el muro que parece haberse levantado entre ellos.

Joaquín Prat, lejos de suavizar su postura, lanzó una pregunta directa que puso en aprietos a la hija de María Teresa Campos. "¿Luego lo hacéis por dinero o porque él quiere?", inquirió el presentador.

Ante la evasiva respuesta de Carmen Borrego, quien se limitó a señalar que debía preguntárselo a su hijo, Joaquín Prat insistió: "Tú tienes una obligación contractual, como has explicado, pero él solo se quiere sentar con su madre con cheque de por medio".