Joaquín Prat frena en seco a Pepe del Real en 'Vamos a ver' por lo que llega a decir

La relación entre Bárbara Rey y Ángel Cristo JR sigue dando mucho de lo que hablar. Su mala relación se ha colado en más de una tertulia, donde suele protagonizar fuertes encontronazos entre sus colaboradores. El último se ha visto entre Pepe del Real y Joaquín Prat en 'Vamos a ver', después de que el primero soltara algo que no le hizo ninguna gracia al presentador.

En el último club social de 'Vamos a ver' han continuado abordando la trama familiar entre la vedette y su hijo. Unas duras palabras de Pepe del Real sobre Ángel Cristo JR han agitado el plató, provocando que Joaquín Prat saltara. El conflicto comenzó tras hablar del momento en el que el hijo de Bárbara Rey se pone la cinta roja en la cabeza.

Según aseguraba Bárbara Rey en su especial en 'De Viernes', "la cinta roja es apoyar a un maltratador". Unas declaraciones que no han caído en saco roto, provocando todo tipo de reacciones. Pepe del Real ha sembrado la polémica, al pronunciarse soltando una lapidaria frase sobre Ángel Cristo JR.

| Mediaset

"Que este señor llegó a decir que su madre se merecía que su padre le pegase", expuso alto y claro el colaborador, ganándose la réplica de sus compañeros. La primera en contestarle fue Sandra Aladro soltándole un efusivo "pero qué dices, Pepe, por favor". Pepe del Real aprovechó para matizar que "eso no, pero básicamente...".

Ni siquiera pudo terminar la frase el colaborador de 'Vamos a ver', tras ser interrumpido por Sandra Aladro. "Hombre, pues si eso no, no lo digas. No lo ha dicho, por Dios, un poco de rigor, un poco de rigor", insistía bastante indignada.

Antonio Rossi se ha unido a las críticas pidiéndole que "no ensucies, Pepe, por favor". Sin embargo, el que sentenció las palabras del colaborador fue el presentador de 'Vamos a ver'. "No nos dejemos llevar tanto por la pasión por un tema que realmente ni nos va ni nos viene en lo personal, en lo profesional sí", dejaba claro Joaquín Prat.

Pepe del Real le contestó al presentador dejando caer que "él insinuó de alguna manera". Algo que ha enfadado a Joaquín Prat, que ha terminado explotando contra el colaborador. "Por favor Pepe, ¿lo dijo o no lo dijo? No, ¿verdad? Pues ya está Pepe, por favor", zanjaba el conductor de 'Vamos a ver'.