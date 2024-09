Joaquín Prat dice lo que muchos piensan de José María Almoguera tras su 'De Viernes'

Joaquín Prat ha protagonizado un momento significativo en 'Vamos a ver' tras entrevistas Alejandra Rubio apenas dos días después de la controvertida aparición de José María Almoguera en 'De Viernes'. La entrevista de Almoguera, que fue más suave de lo que muchos esperaban, estuvo marcada por su declaración sobre la ruptura con su madre. Así como su deseo de proteger a su hijo de su abuela, Carmen Borrego, lo cual generó gran dolor en su familia.

Joaquín Prat no dudó en ofrecer su opinión al respecto: "Al final no fue tan malo como parecía", comentó el presentador sobre la entrevista. Por su parte, Alejandra Rubio respondió firmemente: "No hay motivos", sugiriendo que no había justificación para el conflicto entre José María Almoguera y Carmen Borrego.

Joaquín Prat continuó con su valoración, refiriéndose a los posibles intereses ocultos en la entrevista de su primo. "Esa es la sensación que me dejó a mí, que tampoco haya mucho más allá que lo rentable que es el conflicto, ¿no?. Las perras", expresó el presentador sin tapujos, insinuando que José María Almoguera podría estar motivado por razones económicas.

| Mediaset

Ante este comentario, Alejandra Rubio no pudo más que estar de acuerdo: "Sí, debe ser rentable para él", admitió. Joaquín Prat, por su parte, no se detuvo: "Y tanto que es rentable", remató, recordando que ya antes de la entrevista había criticado abiertamente a José María Almoguera por el daño que estaba causando a su madre.

El momento más reflexivo de la conversación llegó cuando Joaquín Prat compartió su visión sobre la intervención de Almoguera. "Desde mi punto de vista lo que hizo tu primo el otro día fue pinchar el globo", afirmó. Sin embargo, Alejandra no estuvo completamente de acuerdo. "No, para mí no es así. A medias. ¿Te refieres a?", preguntó, buscando aclarar lo que el presentador intentaba expresar.

Por su parte, Joaquín Prat explicó su postura:"Pues que aquí paz y después gloria, y que ya ha dicho todo lo que tenía que decir malo de su madre. Y que ya poco más puede añadir", sugiriendo que José María Almoguera había agotado las posibilidades de obtener más beneficio del conflicto.

Alejandra Rubio coincidió parcialmente, pero matizó la idea de Joaquín Prat: "Es que poco más puede añadir si no se lo inventa. Para mí pinchar el globo tampoco, mi primo estuvo bastante suave porque creo que es lo que debe hacer porque no hay ningún motivo para no serlo", explicó. "Pinchar el globo en el sentido de ‘se acabó la polémica'", concluyó el presentador de 'Vamos a ver'.