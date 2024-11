Joaquín Prat abandona el plató de 'Vamos a ver' por lo que ocurre en pleno directo

La emisión de este viernes de 'Vamos a ver' vivió un momento insólito cuando Joaquín Prat abandonó el plató en directo tras un tenso desencuentro con Kike Calleja. Todo comenzó con un adelanto emitido por el programa sobre una próxima intervención de Aurah Ruiz en 'De Viernes'. La joven critica abiertamente la boda de Ángel Cristo JR y Ana Herminia, calificándola de "cutre" y "pésima".

La polémica dio pie a un encendido debate entre los colaboradores. Joaquín Prat, visiblemente molesto, reaccionó de inmediato al adelanto de 'De Viernes': "Es tan cutre. ¿Se puede ser más cutre y más miserable que criticar una boda a la que te invitan con todo el cariño y todo el amor del mundo?".

Sin embargo, el punto de inflexión llegó cuando Kike Calleja comentó que "todos los invitados piensan lo mismo que Aurah aunque no lo digan públicamente". Esta afirmación llevó a Joaquín Prat a cuestionarle directamente: "¿Pero tú lo dirías aunque lo pensases?".

| Mediaset

La respuesta de Kike Calleja, en la que defendía ajustar el regalo de boda en función de cómo se lo hubiese pasado, desató la indignación del presentador: "Pues eres igual de cutre que Aurah. Eres un cutre", le replicó Joaquín Prat, visiblemente alterado. "Qué cutre colega. ¿Que haces el regalo dependiendo de si el solomillo está en su punto o no?", añadió en 'Vamos a ver'.

El clima se tensó aún más hasta que, en un acto inesperado, Joaquín Prat se levantó y decidió marcharse del plató, diciendo: "Qué cutre. ¿Pero cómo eres así? Me falta hasta el aire. No, no, escucha, me voy. No se puede ser más cutre. Yo me piro, yo me piro, adiós".

El abrupto abandono dejó perplejos a todos los presentes, pero Verónica Dulanto, copresentadora del programa, asumió rápidamente el mando para retomar la normalidad. La presentadora trató de quitarle hierro al asunto y cerrar la polémica: "Has hecho que Joaquín haya abandonado el barco, pero vamos a seguir igualmente". El público de 'Vamos a ver' ahora se pregunta si Joaquín Prat retomará su puesto el próximo lunes o si seguirá desaparecido.