Jessica Bueno desvela en 'De Viernes' el infierno que está viviendo con Jota Peleteiro

Jessica Bueno ha ofrecido una de sus entrevistas más íntimas en 'De Viernes'. La modelo habló con sinceridad sobre los momentos más difíciles que ha atravesado tras su ruptura con el exfutbolista Jota Peleteiro. Desveló una grave depresión que la llevó al hospital, y también abordó la compleja batalla legal que siguió al final de su relación.

Jessica Bueno compartió detalles desgarradores sobre cómo afrontó su salud mental tras la separación. "Es un año muy difícil, salgo de 'GH VIP' y me encuentro con que no tengo coche familiar. Yo no lo necesito, pero es por los niños", confesaba en el plató.

La modelo no dudó en desvelar la falta de apoyo de su exmarido en la manutención de sus hijos, lo que influyó en su decisión de mudarse de Bilbao a Sevilla. "No me puedo creer que una persona tenga tanta frialdad de poder y no colaborar con sus hijos o ayudarme a mí que he sido su mujer durante 10 años. No le he hecho nada malo", afirmó, dejando clara su indignación en 'De Viernes'.

| Mediaset

Jessica Bueno también explicó cómo su exmarido no cumplió con los acuerdos establecidos tras la separación. "Él dispuso que me ayudaría con el alquiler donde yo iba a vivir con los niños. Yo iba a seguir conduciendo el coche familiar y que la persona de apoyo iba a seguir trabajando para los dos", recordó en 'De Viernes'. Sin embargo, estas promesas no se materializaron, lo que complicó aún más la situación.

A pesar de su determinación por salir adelante de forma independiente, Jessica Bueno subrayó la importancia de que Jota Peleteiro cumpla con sus responsabilidades. "Lo ha dejado de hacer porque ha visto que yo he empezado a trabajar y que he querido hacer mi vida", señaló. "Dice que no tiene dinero, no sé gran cosa de su vida, pero sí que se lo encuentran comiendo en restaurantes, veo que viaja. Con la anterior pareja, que ya estaba incumpliendo, se fue a Dubái, a París", añadía en 'De Viernes'.

No obstante, Jessica Bueno quiso resaltar que no todo ha sido negativo en la relación con la familia de Jota Peleteiro. De hecho, agradeció el apoyo de sus exsuegros: "Sus padres fueron los que me ayudaron".