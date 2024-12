Jarro de agua fría para Terelu Campos: la exclusiva de Belén Esteban que no le gustará

Belén Esteban ha llegado a 'Ni que fuéramos' con una exclusiva. Una reveladora información que enfadaría a más de uno, sobre todo a Terelu Campos. La madre de Alejandra Rubio habría hecho algo muy comentado, mientras su hija se encontraba en el hospital dando a luz a su primer hijo.

El nacimiento del pequeño Carlo se ha colado en todas las tertulias televisivas, hasta en la de 'Ni que fuéramos'. Los antiguos compañeros de Terelu Campos conocen a la colaboradora demasiado bien, por lo que no es raro el día en que no esté en el temido punto de mira. Ahora bien, lo más destacado era que ningún periodista había captado fotografías de la madre de Alejandra Rubio entrando al hospital.

A muchos les ha extrañado este hecho, teniendo en cuenta que los periodistas estuvieron haciendo guardia, pero Belén Esteban tiene la respuesta. "Se va a liar una que vais a flipar", adelantaba la colaboradora de 'Ni que fuéramos'. Además, se ha encargado de prometer que esa información era "absolutamente fiable".

| Canal Quickie

Una "exclusiva bomba" que provocaría que todo saltara por los aires en el clan Campos. Según Belén Esteban, Terelu Campos entró al hospital para conocer a su nieto, por el depósito de cadáveres. Un hecho que nadie se podía esperar, sabiendo como es la madre de Alejandra Rubio.

"Me parece vergonzoso entrar cómo entró ella, es que no te tienes que esconder", pronunciaba antes de soltar la "exclusiva bomba". Sin lugar a dudas, esta información no deja en buen lugar a Terelu Campos, al reflejar cómo pretendía esconderse de la prensa. "Me parece lo peor que entrase por ahí, una falta de respeto", insistía la colaboradora de 'Ni que fuéramos'.

Además, Belén Esteban aprovechó para dirigirse a la colaboradora de 'De Viernes' con un claro mensaje. "Lo único que pido es que, si me niegan, que sea valiente y no me deje a mí por mentirosa", soltaba la colaboradora. Acto seguido, reveló la "exclusiva bomba", provocando reacciones de todo tipo.

Kiko Matamoros fue el primero en pronunciarse, confesando que no le parecía tan escandaloso como vendía su compañera, pero sí ridículo. "Mi contacto me dijo que no me iba a creer lo que había pasado, no hay ninguna imagen de Terelu entrando por el hospital porque entró por el depósito de cadáveres. La morgue se comunica con el hospital", comunicaba Belén Esteban en 'Ni que fuéramos'.