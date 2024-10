Jarro de agua fría para Sergio Peris-Mencheta tras conocer su futuro en 'Traitors'

La segunda temporada de 'Traitors España' ya es una realidad, pero no contará con su presentador habitual.Atresmedia anunció en el mes de junio que se había hecho con los derechos del formato, que tendrá una edición con anónimos. Tras una exitosa primera edición en HBO Max, ahora 'Traitors España' volverá a las pantallas, pero sin Sergio Peris-Mencheta.

Recordamos que 'Traitors' es un emocionante juego psicológico en el que 18 concursantes compiten mientras intentan adivinar en quién pueden confiar de entre sus compañeros. El programa de 8 entregas estrenó su primera temporada el pasado febrero de 2023. Ahora, llegará en abierto a Atresmedia, aunque aún no desconoce si se podrá ver en Antena 3 o laSexta.

De este modo, ahora, Sergio Peris-Mencheta ha sorprendido con una publicación en su Instagram donde desvela que no formará parte del regreso de 'Traitors España'. "El día que Tinet Rubira me llamó para presentar 'Traitors España' no lo dudé. Nunca había presentado nada, pero estar encerrado en un castillo 10 días jugando a Lobos me parecía un sueño hecho realidad", arranca el comunicado.

"Dicen que nunca segundas partes fueron buenas, pero con el equipazo de Gestmusic al mando dudo que eso suceda. Yo esta vez no podré formar parte de la aventura. Como me temía, al cambiar de plataforma impondrían a alguien "de la casa". Alguien que va a flipar con el equipo (dirección, producción, guionistas…), el proyecto y la aventura en general", ha añadido Sergio Peris-Mencheta.

"Yo me quedo con las ganas de esa "segunda parte", pero entiendo que la vida manda, y alguna razón tendrá para dejarme en tierra en este viaje. Siempre es para bien. Os deseo todo el éxito y el disfrute, querid@s", concluye la publicación.

Por lo tanto, el propio Sergio Peris-Mencheta ha desvelado que Atresmedia no ha querido contar con él para la segunda temporada de 'Traitors España'. Pese a que aún no hay nombre confirmado, el actor también se atreve a adelantar que será algún presentador de la propia Atresmedia.

Recordamos que 'Traitors' es uno de los grandes éxitos de los últimos años, siendo galardonado con el premio Rose D'Or al mejor reality y programa factual de 2022. Se trata de un formato que nació en Países Bajos, pero que ha triunfado también en Estados Unidos o el Reino Unido.