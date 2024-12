Jarro de agua fría para José María Almoguera por lo que dice Kiko Matamoros de él

Hace una semana se confirmaba la participación de José María Almoguera en 'GH DÚO 3'. El fichaje del hijo de Carmen Borrego está en boca de todos, situando, una vez más, en el punto de mira a la familia Campos. Kiko Matamoros ha reaccionado a la noticia desvelando datos sobre el hijo de Carmen Borrego, hasta ahora desconocidos.

Sin embargo, antes de embarcarse en la aventura, el hijo de Carmen Borrego ha dado una exclusiva para la revista Lecturas. Desde 'Ni que fuéramos' se ha analizado minuciosamente la entrevista. Su presentadora ha sido la primera en pronunciarse.

"El conflicto de Carmen con su hijo es un conflicto que ha empezado hace muchísimos años. Carmen se ha preocupado de que nos enteremos muchos en privado. Tiene la suerte de que no hemos develado, ni vamos a desvelar, cosas que nos ha confesado porque no tenemos la bajeza de otras personas", comenzaba María Patiño.

Pero, fue Kiko Matamoros el que abrió la veda sembrando la polémica. "Carmen dice: 'no he leído la entrevista, pero mi hijo es cojonudo'. Que se lo pregunten a la gente que ha trabajado con él", insinuaba el colaborador de 'Ni que fuéramos'.

| Mediaset

De hecho, sin darse cuenta hizo incumplir su promesa a María Patiño, la presentadora acabó hablando más de la cuenta. "A mí no me ha dicho que su hijo sea una persona buena. Me ha dicho que su hijo es conflictivo", soltaba la presentadora de 'Ni que fuéramos', sin darse cuenta de la gravedad de sus palabras.

"Carmen de mi corazón, tu hijo ha tenido conflictos muy serios en el trabajo. Muy serios por el carácter volcánico que tiene", continuaba Kiko Matamoros desvelando datos sobre el lado más oculto de José María Almoguera. De hecho, María Patiño le preguntó a su compañero si ese carácter podría salir en Guadalix de la Sierra.

"Yo creo que sí, que le va a salir más de un abotargo, en un plató puedes actuar dos horas, cuatro... Pero, si estás tres meses 24h y no estás medicado, pues si tienes un carácter, al final sale", desvelaba Kiko Matamoros. Además, también recordó un episodio en el que "se lió a hostias con cuatro motoristas y tuvieron que intervenir personas del programa para agarrarle".

Pero, su supuesta agresividad no queda ahí, ya que también tuvo un encontronazo a la vista de todos con su madre. "Te arrancaste la petaca del sonido, y la petaca cayó al suelo de un manotazo", contaba el colaborador, bajo el respaldo de María Patiño.