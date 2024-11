Jarro de agua fría para Isa Pantoja tras la invitada que se sentará en 'De Viernes'

Tras ceder el liderazgo a 'La Voz' la semana pasada, 'De Viernes' ha preparado un plantel de invitados que promete acaparar la atención mediática con tres entrevistas exclusivas. Una de ellas que no gustará nada a Isa Pantoja tras recientemente haber anunciado que está embarazada.

En primer lugar, 'De Viernes' recibirá a Asraf Beno, que compartirá cómo vive la noticia de su futura paternidad. El joven hablará con Beatriz Archidona y Santi Acosta sobre el momento en que descubrieron que serían padres y cómo afrontan juntos esta etapa. Además, revelará detalles sobre la segunda maternidad de Isa y recordará los difíciles episodios que ella vivió en su juventud en Cantora.

Por otro lado, 'De Viernes' abordará un tema más delicado con la visita de Raquel Bollo, quien se pronunciará sobre los episodios relatados por Isa Pantoja semanas atrás. La protagonista ya había negado públicamente algunos de los hechos descritos por Isa Pantoja, señalando: "Me duele que se cuenten situaciones terroríficas y muy fuertes que no han sido así". También se referirá al episodio de la manguera, que involucraba a su hijo Manuel según lo relatado por Ángela Portero, aunque Isa Pantoja aclaró que su primo no tuvo relación con lo ocurrido.

| Telecinco

Finalmente, Elena Tablada protagonizará el "Scoop" de la semana con una entrevista en la que compartirá fragmentos de su diario personal escrito durante su separación de Javier Ungría. La protagonista de 'De Viernes' hablará abiertamente sobre los momentos más difíciles de esa etapa. Además, responderá a las declaraciones realizadas por su ex pareja en el mismo plató la semana anterior.

Finalmente, el espacio también dedicará tiempo a la actualidad de 'Gran Hermano', con la presencia de algunos de sus protagonistas. Todo para analizar las sorpresas vividas en la histórica gala del jueves pasado, que vivió la expulsión de Ruvens y el inesperado regreso de Laura.

Recordamos que, tras varias semanas consecutivas gobernando el prime time, 'De Viernes' perdió el liderazgo en audiencias. Las entrevistas a Javier Ungría y Fran Rivera hicieron bajar al programa de Telecinco a un 11,8% de share y 911.000 espectadores.