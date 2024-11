Jarro de agua fría para Isa Pantoja: lo que cuenta María Patiño ni lo podía imaginar

María Patiño lo ha vuelto a hacer. La presentadora de 'Ni que fuéramos' no habla, ella sentencia. Sus reflexiones se han convertido en grandes declaraciones de intenciones, hablando en esta ocasión sobre el caso de Isa Pantoja.

La dura entrevista de Isa Pantoja removió la industria del corazón, consiguiendo opiniones de todo tipo. Si ya estaba la familia Pantoja en el punto de mira, después del duro testimonio de la hija de Isabel Pantoja, lo está todavía más. María Patiño ha compartido con sus seguidores de 'Ni que fuéramos' una tajante reflexión sobre esta guerra familiar.

'Ni que fuéramos' contó el pasado miércoles 20 de noviembre con Macarena, una antigua amiga de Isa Pantoja. "Fue muy duro, todo eran problemas. Mi testimonio no creo que le ayude porque creo que ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos", comenzaba.

"Lo de la manguera lo contó en su día. Ella no miente, pero hay que contarlo todo, no solo lo que interesa.Toda historia tiene sus matices y ella ha dado su versión,tiene la suerte de que otros no la dan", desveló la que un día fuera íntima amiga de Isa Pantoja.

Tras esta información, los colaboradores de 'Ni que fuéramos', además de su presentadora, tomaron partido en esta guerra mediática. La mayoría apoyaron el testimonio de la hija de Isabel Pantoja, excepto María Patiño. La periodista, lejos de sumarse a sus compañeros, cuestionó el testimonio de Isa Pantoja.

"No lo ha contado. Yo te digo que Isa Pantoja, si cuenta como comienza esta historia, es tan sumamente reprobable lo que le hace a su madre y lo que le dice... Yo con Macarena he hablado mucho", sorprendía la presentadora de 'Ni que fuéramos'.

A Javier de Hoyos le extrañaron muchísimo estas palabras, por lo que le pidió a su compañera que diese más información. "Te digo que Isa Pantoja nos lleva manipulando en este y en algunos relatos muchísimo tiempo. No lo puedo contar a golpe de voz, pero no cuenta lo de la habitación, lo que le dice a la madre ni lo que le tira", insistía María Patiño.

"Hay que reflexionar hasta qué punto es capaz de tergiversar la realidad", sentenciaba tajante la presentadora de 'Ni que fuéramos'. Aun así, Javier de Hoyos proseguía en su enésimo intento de que la periodista soltara más información, algo a lo que ella se negaba. Sin embargo, María Patiño ha pronunciado unas palabras que se han convertido en toda una declaración de intenciones.

"Tenía unos celos enormes de todas las personas y de su hermano, esta niña utilizaba a las personas para hacer sufrir. Es cierto que Agustín le hacía desprecios, pero desde niña ni saludaba a la abuela, ni le daba besos. En esa historia ha destacado tres accidentes muy graves y los ha disfrazado", remataba María Patiño.