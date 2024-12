Jarro de agua fría para Bárbara Rey tras lo que dice Alba Carrillo en 'D Corazón'

Bárbara Rey vuelve al foco mediático en 'D Corazón'. El programa de Jordi González y Anne Igartiburu ha analizado los últimos retoques estéticos de la vedette. Alba Carrillo, una de sus colaboradoras, ha aprovechado para arremeter duramente contra ella, con fuertes acusaciones además.

La madre de Ángel Cristo parecía estar alejada de la polémica, tras el huracán familiar del clan Pantoja. Sin embargo, la vedette vuelve a recibir críticas, tras sus actitudes después de haberse hecho varios retoques estéticos. De hecho, la revista Lecturas se hizo eco de la noticia, publicando en su portada que Bárbara Rey se había operado la cara.

Algo que la vedette negó en un principio, para más tarde acabar admitiéndolo. Bárbara Rey se pronunció reconociendo que era "un retoquillo" junto a la barbilla, intentando minimizar el tema. Además, le rogó encarecidamente a los reporteros que no le colocaran los micrófonos en la zona que se había operado.

La actitud de Bárbara Rey no pasó desapercibida en 'D Corazón', donde recibió muchas críticas. Alba Carrillo fue de las más duras con la vedette, calificándola de "subida". La colaboradora y exmodelo acusaba a la madre de Ángel Cristo de dirigirse a la prensa con cierta prepotencia.

| TVE

"Ella me cae bien, pero tiene actitud chulesca. Si no estás recuperada, no vayas a un photocall. ¡Es que lo queremos todo!",sentenciaba Alba Carrillo, que no veía con buenos ojos que apareciera allí como si nada, si realmente no estaba recuperada.

Unas declaraciones que no le gustarán nada a la vedette, después de ver cómo se tomó las preguntas de los periodistas. Por otra parte, Luis Pliego, el director de la revista Lecturas, también se pronunció en 'D Corazón' sobre este polémico hecho. El periodista adelantó el por qué ningún reportero le habría preguntado a la vedette por sus escándalos.

Según Luis Pliego, Bárbara Rey habría cobrado por asistir al acto, que era privado. Por tanto, la vedette habría puesto como condición evitar las preguntas relacionadas con los últimos escándalos. "Había 20 micrófonos y nadie le preguntó por cuestiones de Estado como el presunto chantaje al rey Juan Carlos", insistía el periodista en 'D Corazón'.

"Ella ha utilizado (la operación) para desviar la atención de lo verdaderamente importante. Esto sí es una cortina de humo, y no lo de Broncano, como diría otro señor", apuntó Luis Pliego, señalando a los detractores del presentador de 'La Revuelta'.