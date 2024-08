Isabel Rábago pide perdón por lo que dice de la amante de Escassi en 'Vamos a ver'

El plató de 'Vamos a ver' ha vuelto a abordar la vida sexual de Álvaro Muñoz Escassi. En las últimas horas, algunas informaciones han apuntado a que el jinete podría mantener una relación con un actor. Sin embargo, en el programa de Telecinco, las opiniones se han dividido en este tema.

"Decir que Álvaro vive su sexualidad con libertad no implica nada porque él no ha reconocido haber estado con un hombre", decía Carmen Borrego. Dijo que vive la sexualidad libremente que pueden ser tríos o no. Y le preguntan si es bisexualidad y dice que no, por lo que no somos nadie para sacar a este señor del armario", añadía la colaboradora de 'Vamos a ver'.

"Pero en el momento en el que tú admites que has tenido una relación con nuestra siguiente protagonista que es Valeri, ¿hola qué tal estás?. Cuando todos sabemos quién es Valeri", añadía Isabel Rábago con un tono trásfobo. "Pero para él Valeri es una mujer Isabel y lo dijo él claramente, "para mí Valeri es una mujer", dejaba claro Carmen Borrego.

Por su parte, Marta López no estaba de acuerdo con Carmen Borrego: "Álvaro Muñoz Escassi dijo que había tenido relaciones con señores". "En 'De Viernes' admite que le gustan mucho las personas y utiliza el término de "personas"", añadía Isabel Rábago.

| Mediaset

"Si tú solo tienes relaciones con mujeres dices solamente con mujeres, sobre todo cuando la pregunta que le hace Bea es muy directa. Porque como se está dando vueltas a un temita pues Bea zanja esa situación", sentenciaba Isabel Rábago.

"Y que él no le pone el sexo a las personas con las que se mete en la cama pues ya está, pero a ver si ahora nos vamos a hacer los tontos", añadía la colaboradora. "Lo dice él, que ha tenido relaciones con toda la gente que me ha dado la gana y con hombres y todo", aclaraba Marta López.

Minutos más tarde, Isabel Rábago se veía obligada a aclarar sus palabras: "Quiero dejar claro que cuando yo hablo de Valeri no digo que no sea una mujer. Que quede claro, no he dicho eso, digo que es una transexual porque ella se define como una transexual. Y es un elemento que desconocíamos en la vida de Álvaro Muñoz Escassi, quiero dejarlo clarinete porque no me gustan determinadas puntualizaciones".