Isabel Rábago paraliza 'Vamos a ver' y se enfrenta al equipo tras lo vivido en directo

Las tertulias televisivas del corazón no hablan de otra cosa que no sea de la familia Pantoja. La entrevista de Isa Pantoja en 'De Viernes' ha reabierto un capítulo que parecía estar cerrado, y ahora se ha demostrado que nunca lo ha llegado a estar. Isabel Rábago, por su parte, ha desafiado al programa en el que trabaja ('Vamos a ver'), al negarse a seguir con el tema.

No es la primera disputa a la que se enfrenta la colaboradora en relación con este tema. El pasado lunes, vivió una fuerte discusión con Alessandro Lequio, al posicionarse del lado de Isabel Pantoja. Este posicionamiento está conduciendo a Isabel Rábago a enfrentarse a todo el equipo del programa, incluido el presentador.

Ahora bien, lo que provocó que la colaboradora se rebelara fue la tensa intervención de las Mellis. "Nadie quería a esa niña porque era adoptada", confirmaban las mellizas en pleno directo para 'Vamos a ver'. Estas palabras alteraron a la colaboradora, consiguiendo que esta cargara contra ellas.

| Mediaset

"No me vale decir que miramos para otro lado. Eso no se puede consentir y sois todos cómplices de ese silencio. Hay cosas que no se pueden permitir y menos a estas alturas de la película", defendía Isabel Rábago.

Las mellizas se lo tomaron a la defensiva soltando un "¿Ahora somos nosotras culpables?", algo que no gustó nada a la periodista. "Lo que no se puede hacer es decir que no hicisteis nada. Yo soy incapaz de estar en una casa donde se trata así a un menor, por encima de mi cadáver", insistía la colaboradora.

Antonio Rossi aprovechó para salir en defensa de las Mellis argumentando que "es un discurso fácil y demagogo, y que hay que entender las circunstancias". El presentador de 'Vamos a ver' se sumó al colaborador. "Alabo la capacidad que tenéis algunos de resolver todas las circunstancias que rodean vuestra vida alzando la voz", declaraba Joaquín Prat.

La periodista comenzó a enfadarse asegurando que "estamos en un medio de comunicación, no se puede dejar este mensaje". Antonio Rossi le rebatió añadiendo que "hay que ponerse en las circunstancias, tú no has hecho nada tampoco". "Pues nada, cuando veamos un episodio así, miremos para otro lado porque ese es el mensaje que se está dejando aquí", le respondía la colaboradora.

Las Mellis terminaron la conexión recriminándole a la periodista que "a ti no te coge de nuevas, eres periodista y estabas enterada de esto". Isabel Rábago reaccionó de la peor forma contestando al ataque directo de las Mellis. "¿Qué pasa, que ahora la culpa también es nuestra? ¿Pero de qué vais? Son episodios en los que la niña era menor y yo no he conocido a Isa Pantoja hasta que ha sido personaje público", protestó la periodista.