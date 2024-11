Isabel Rábago paraliza 'Vamos a ver' para soltar una exclusiva sobre Ángel Cristo JR

Una exclusiva sobre Ángel Cristo JR descolocó a los colaboradores de 'Vamos a ver'. La portadora de la exclusiva, Isabel Rábago, tenía la respuesta a todas las preguntas sobre la lucha judicial entre Bárbara Rey y su hijo. Un bombazo que cambiaria bastante la situación entre madre e hijo.

'Vamos a ver' se hacía eco de la batalla judicial (y mediática) entre Bárbara Rey y Ángel Cristo JR. Lo primero que comunicó el programa presentado por Joaquín Prat fue la admisión a trámite de la primera demanda de Bárbara Rey contra su hijo. Esta demanda se produce tras una falta de Ángel Cristo JR al derecho al honor y a la intimidad de su madre.

La segunda demanda de la vedette a su hijo se llevará a cabo por impedirle ver a su nieta. Sin embargo, Isabel Rábago sorprendió a sus compañeros de 'Vamos a ver' comunicándoles que Bárbara Rey se lo está replanteando. De hecho, ha desvelado que la vedette rechazaría denunciar a su hijo por lo penal, como parecía indicar desde un principio.

| Mediaset

"¿Os acordáis que yo os dije que estaba empecinada en que quería querellarse contra su hijo? Pues, a día de hoy, ya no. Me confirmó ayer que desiste, que no va a interpelar ningún tipo de acción penal contra su hijo. Ni de revelación de secretos ni de nada", confirmaba la periodista de 'Vamos a ver'.

Esta confesión hizo saltar de inmediato al presentador de 'Vamos a ver'."Llevamos meses hablando del rejonazo en forma de demanda que Bárbara Rey le va a meter a su hijo por todos los audios, entrevistas...", soltaba asombrado Joaquín Prat. El periodista no entendía que la vedette diera marchas atrás.

Isabel Rábago le respondió al presentador con una demoledora frase, que lo cambiaría todo entre madre e hijo. "Ella no quiere ser la responsable de que su hijo entre en prisión", anunciaba la periodista, sorprendiendo a sus compañeros.

"Es una madre que decide no empeorar más las cosas a su hijo. Yo siempre me cuestionaba por qué Bárbara no daba ese paso de ir a por lo penal, porque, para mí, es fundamental. Ella jamás daba ese paso", proseguía la periodista.