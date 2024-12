Isabel Rábago paraliza muy enfadada 'Vamos a ver' ante lo que le suelta Marta López

Isabel Rábago vuelve a estallar en gritos en 'Vamos a ver'. La fuerte defensa de la colaboradora a Bárbara Rey le está trayendo más de un problema en su programa. La tensión ha desembocado en un enfrentamiento de la periodista con Marta López.

Joaquín Prat está comenzando a hartarse de los continuos enfados de la colaboradora, por discrepar en opiniones. Sin embargo, ha sido Marta López la encargada de frenar a la periodista, consiguiendo que esta se enfadara mucho más. Isabel Rábago ha acabado paralizando 'Vamos a ver', debido a la gran tensión que se palpaba en el ambiente.

"Me llama la atención que haga sentir culpable a un chico al decir 'me tuve que hacer un Interviú para pagarte la carrera'. Si yo hubiera tenido una cuarta parte del dinero que ha tenido ella, hubiera criado a mis tres hijos con creces", declaraba Marta López. De esta forma, la respuesta de Isabel Rábago no se ha hecho esperar en 'Vamos a ver'.

| Mediaset

"Qué buenas madres somos todas, somos maravillosas desde un plató de televisión", le arreaba la periodista, utilizando su ironía. Además, lejos de quedarse callada, Isabel Rábago le asestó un duro golpe a su compañera. "El mensaje ese de las mujeres en casa y calladitas no eh", denunciaba la colaboradora, insinuando que Marta López es machista.

Tras esta dura insinuación, la colaboradora no tardó en saltar a defenderse de este ataque. "No he dicho eso, yo he dicho que yo lo discuto en casa", se defendía Marta López, ante una alterada Isabel Rábago. "Me niego, me niego, basta ya, basta ya, basta ya", expresaba la periodista, incapaz de entenderse con sus compañeros de 'Vamos a ver'.

Isabel Rábago, fuera de sí, se plantó ante los colaboradores de 'Vamos a ver' exponiendo su hipocresía. "Hay que ser muy cínico para decir y defender esto cuando nosotros en los platós de televisión vivimos de estos enfrentamientos", clamaba indignada.

Pero, lo que menos podía esperarse la periodista es el cómo la dirección del programa trataba de cortar ese momento, incluso sacando a Joaquín Prat llevándose las manos a la cabeza. El presentador de 'Vamos a ver' no esconde los quebraderos de cabeza que le da la colaboradora. "Yo soy incapaz de juzgar, no juzguemos a las personas", concluyó Isabel Rábago, haciendo un último intento por relajarse.