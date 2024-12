Isabel Rábago cuenta lo que nadie sabía del especial de Bárbara Rey en 'De Viernes'

Isabel Rábago ha dado detalles reveladores sobre el acuerdo entre Bárbara Rey y Mediaset, un pacto que parece tener implicaciones millonarias para ambas partes. Según Isabel Rábago, este acuerdo beneficia a la vedette, que ve cómo se engrosan sus cuentas. Por su parte, Mediaset evita posibles demandas por parte de la artista.

La relación entre ambos arranca este lunes con la emisión de una entrevista que promete ser explosiva. Un programa marcado por más de 20 horas de grabación y 260 preguntas que, según aseguran, serán respondidas sin ninguna limitación.

Santi Acosta, responsable de la entrevista, no ha dudado en calificarla como "la entrevista del año". Sin embargo, Joaquín Prat, en 'Vamos a ver', ha mostrado dudas respecto al contenido del especial tras ver algunos adelantos, indicando que lo que se presenta no parece aportar nada nuevo.

| Telecinco

"Por lo que yo he visto en el avance no cuenta nada que no supiésemos", comentó Joaquín Prat. El presentador sospecha que Bárbara Rey podría evitar abordar los temas más polémicos, como el presunto chantaje al rey emérito.

En este punto, Isabel Rábago, con acceso a información privilegiada, ha intervenido para defender la entrevista y asegurar que se abordará el tema del chantaje de forma directa. "La persona que tenga en mente que Bárbara Rey va a lanzar balones fuera... No te pierdas la entrevista, de verdad", señaló la periodista, instando a no juzgar el contenido del programa antes de verlo.

Isabel Rábago, entusiasmada por lo que está por venir, agregó: "No te pierdas ni esta entrevista ni las que vienen. Contesta a todo, contextualiza todo, no se corta ni un pelo. Va a cruzar todas las líneas rojas".

Con su afirmación de que "las entrevistas que vienen" seguirán esta línea, Isabel Rábago confirmó que el retorno de Bárbara Rey no se limita a este primer especial, sino que habrá más entregas en el futuro. Esta información ha sido posteriormente corroborada por Mediaset, que ha anunciado oficialmente que este esperado scoop será ofrecido en varias entregas.