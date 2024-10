Isabel Jiménez no puede ocultar sus lágrimas por lo visto en Informativos Telecinco

Isabel Jiménez no pudo contener las lágrimas durante la emisión de Informativos Telecinco. Todo ha ocurrido tras escuchar el emotivo discurso de su amiga y compañera Sara Carbonero en los premios Elle Cáncer Ball. El momento tuvo lugar este jueves durante la edición de mediodía, cuando el informativo cerraba con la noticia del desgarrador testimonio de la periodista sobre su lucha contra el cáncer de ovarios, enfermedad que padece desde 2019.

En su intervención, Sara Carbonero habló abiertamente de cómo su situación afecta no solo a ella, sino también a su entorno más cercano. "No ha sido fácil tomar la decisión de estar aquí esta noche... Es la primera vez que hablo a corazón abierto sobre mi enfermedad, el cáncer. Una palabra de la que he huido durante años y a la que no me gustaba hacer referencia", arrancaba el emotivo discurso.

"Su madre está en la cama después de cada sesión de quimio, su madre no tiene la energía que tienen las madres de sus compañeros", expresó la periodista en su conmovedor discurso. Unas palabras que tocaron profundamente a Isabel Jiménez.

Tras la proyección del emocionante vídeo en Informativos Telecinco, al volver al plató, las cámaras captaron a Isabel Jiménez visiblemente emocionada, tratando de ocultar sus lágrimas mientras agachaba la cabeza. "Cuando salgas de esa tormenta no serás la misma persona que entró en ella, y de eso se trata la tormenta", señalaba Sara Carbonero entre aplausos, cerrando su emotivo discurso.

En ese momento de vulnerabilidad, Ángeles Blanco, su compañera de mesa, no dudó en intervenir para apoyarla y hacerse cargo de la despedida del programa. "Nosotras regresamos mañana, hasta entonces", dijo la periodista, permitiendo que Isabel Jiménez pudiera recomponerse sin necesidad de hablar frente a la cámara.

Estas lágrimas de Isabel Jiménez por su amiga Sara Carbonero no han pasado desapercibidas por la audiencia. Rápidamente el momento ha circulado en redes sociales, aplaudiendo la emoción sincera de la presentadora y la solidaridad entre colegas.