Isa Pantoja suelta el bombazo al revelar ahora sus conversaciones con María del Monte

Isa Pantoja ha sorprendido a todos al confirmar que ha retomado el contacto con su madrina, María del Monte, tras su entrevista en 'De Viernes'. La cantante, quien rompió su silencio de más de dos décadas, mostró públicamente su apoyo a la joven tras sus duras declaraciones. Este lunes, Isa Pantoja se pronunció en 'Vamos a ver', revelando detalles sobre el vínculo renovado con su madrina.

María del Monte, en una entrevista en 'Y ahora Sonsoles', expresó la profunda impresión que le causaron las palabras de Isa Pantoja. "Cuando una persona a la que tú quieres, sufre de esa manera te cala hondo. Nunca he dicho nada, pero si he dicho y reitero que si lo que mi ahijada ha contado es verdad, me parece lo más fuerte que yo he oído en mi vida y he oído cosas ehhh", afirmaba.

Sin embargo, María del Monte dejó claro que prefiere guardar ciertos aspectos en privado, respondiendo con firmeza cuando se le preguntó sobre su relación actual con Isa Pantoja. "Es que eso sí que voy a seguir sin hablar, si he hablado, si he cogido un teléfono o no, si hemos hablado o no. Es algo que quiero que forme parte de mi vida y la mejor guardiana que debe tener mi vida soy yo misma, no voy a entrar en nada de si he hablado, he dicho o no", dijo.

| Atresmedia

A pesar de las reservas de María del Monte, Isa Pantoja ha desvelado en 'Vamos a ver' que han mantenido contacto tras su reveladora entrevista. "He hablado con ella después de mi entrevista, pero es verdad que nosotras ya teníamos contacto de antes. Siendo adulta quise saber de ella y saber algunas cosas y después de mi entrevista he sentido su amor y su apoyo", explicaba.

Aunque mostró gratitud por el cariño y las palabras de su madrina, Isa Pantoja aclaró que no revelará el contenido de sus conversaciones: "En privado me ha dicho cosas muy bonitas y me ha demostrado mucho cariño. Si no hemos podido disfrutar de este tiempo juntas antes por las circunstancias, ahora vamos a estar para poder darnos mucho cariño".

| Mediaset

Isa Pantoja también reconoció el pasado que comparte con María del Monte, recalcando su deseo de no apresurar esta renovada relación: "Yo tengo buenos recuerdos. La quiero, pero no hemos estado juntas durante mucho tiempo y no quiero forzar las cosas. No quiero que se piense que esto lo hago para molestar a mi madre porque jamás haría algo así".

Para Isa Pantoja, estos encuentros son una oportunidad de cerrar heridas del pasado, sin buscar confrontaciones. "No quiero sentirme culpable de estas conversaciones y creo que ha sucedido porque tenía que suceder. No quiero que se piense que lo hago por hacerle daño a mi madre porque nunca haría algo así", concluía.