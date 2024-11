Isa Pantoja se harta y pide frenar la entrevista de su entorno cerrada en 'De Viernes'

Dulce Delapiedra regresa al foco mediático y esta vez promete revelar detalles delicados sobre la infancia y adolescencia de Isa Pantoja en Cantora. En su participación en 'De Viernes', la niñera abordará episodios como la noche en la que Isa Pantoja fue regada con una manguera. También el incidente en el que su madre le cortó el pelo, todo ello con comentarios contundentes: "La vi con la cara amoratada".

Sin embargo, la decisión de Dulce Delapiedra no ha sentado nada bien a Isa Pantoja. Según Alexia Rivas en el plató de 'Vamos a ver', la protagonista intentó disuadir a su exniñera de participar de nuevo en 'De Viernes':"Ya se lo ha dicho a Dulce. No le gusta, no le parece bien que vaya. Y se lo ha dicho porque, si Isa se sentó la semana pasada y explicó todo como había pasado, es porque quería evitar especulaciones y además solo le corresponde a ella contarlo".

A pesar de esta petición, Dulce Delapiedra ha decidido seguir adelante con su intervención, una actitud ha generado división de opiniones. Joaquín Prat destacó que no es la primera vez que Dulce Delapiedra expone temas que Isa Pantoja preferiría mantener en privado: "No es la primera vez que Dulce va a contar algo que Isa no quiere que cuente y, sin embargo, la relación entre ambas sigue siendo excelente. Con lo cual, muy afectada no tiene que estar".

| Mediaset

Por su parte, Adriana Dorronsoro precisó que lo que más incomoda a Isa Pantoja es la posibilidad de que Dulce Delapiedra comparta detalles que ella prefiere reservar en la intimidad. "A Isa lo que le molesta es que Dulce dé todos esos detalles que ella no quiere contar", explicaba.

En 'Vamos a ver' también se cuestionó la actitud de Dulce Delapiedra hacia Isabel Pantoja y su entorno. Joaquín Prat fue especialmente crítico: "Dulce echa pestes de Isabel Pantoja y de todo su entorno, a excepción de Isa. Como si hubiese sido lo peor que le ha pasado en la vida, pero al mismo tiempo es el negocio más rentable que ha tenido Dulce en toda su vida. Negocio que sigue rentabilizando".