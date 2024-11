Isa Pantoja desvela tras 'De Viernes' el problema de salud que sufre pro su embarazo

Isa Pantoja está atravesando una de las etapas más emocionantes de su vida: espera su primer hijo junto a Asraf Beno. La colaboradora, que ya es madre de Alberto, se encuentra en la undécima semana de gestación y ha decidido compartir con sus seguidores las emociones, retos y aprendizajes. De hecho, tras su entrevista en 'De Viernes', Isa Pantoja ha explicado uno de los problemas de salud que debe vigilar durante su embarazo.

En un video publicado en sus historias de Instagram, Isa Pantoja expresó su gratitud hacia quienes le han mostrado apoyo. "No quise pronunciarme de nada del viernes, pero quiero daros las gracias por todos los mensajes de cariño y apoyo y sobre todo de empatía, que muchas veces hace falta. Gracias por haberla tenido conmigo", compartió.

Sin embargo, también tuvo palabras para quienes la han criticado: "A los que no, que han sido muy poquitos, se ve cómo son como persona".

| Mediaset

La joven ha explicado que, debido a su embarazo, está llevando un seguimiento tanto por la seguridad social como por la vía privada. "Ahora me tengo que vacunar de la gripe, que es algo que me recomendaron. Me tengo que hacer la analítica del primer trimestre y tengo que descartar la diabetes, ya que la tuve en mi primer embarazo y me tengo que hacer la prueba", comentó.

En sus redes sociales, Isa Pantoja también compartió algunos de los síntomas que está experimentando y los compara con los de su embarazo anterior, hace una década: "No tengo nada de hambre. Creo que se debe un poco a que estuve meses haciendo ayuno intermitente y el estómago se me ha quedado pequeño", confesó. Entre otros síntomas, mencionó la caída del cabello, pero destacó que no está sufriendo náuseas, vómitos ni dolores de cabeza.

Una de las dificultades que ha enfrentado es tomar ácido fólico, algo que no le resulta nada fácil: "Yo me tomaba la pastilla y vomitaba. Lo que terminé haciendo fue tomarme la pastilla en ayunas y a la media hora desayunaba. Tengo ese recuerdo y ahora me la tomo de la misma manera", relató Isa Pantoja.