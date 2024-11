Isa Pantoja desvela la demoledora frase que Isabel Pantoja pronunció sobre su adopción

Isa Pantoja protagonizó una emotiva intervención en 'De Viernes', donde decidió compartir algunos de los episodios más duros que ha vivido en su pasado familiar. Tras anunciar que espera su segundo hijo, la joven explicó que se siente en un momento personal en el que puede enfrentar públicamente situaciones que antes eran demasiado difíciles de verbalizar. De hecho, Isa Pantoja ha impactado a todos los espectadores de 'De Viernes' al pronunciar una demoledora frase que tuvo que escuchar de su madre.

"Espero ser lo más clara posible y aclarar todas las dudas. Si no lo he hecho antes es porque para mí contar estos episodios tan duros y a la misma vez proteger a la gente que aparece en esos episodios, era muy complicado. Es totalmente opuesta la primera cosa de la otra", arrancó Isa Pantoja su intervención en 'De Viernes'.

Uno de los episodios que narró fue el conocido como "el incidente de la manguera", un momento del que se ha hablado durante años. Isa Pantoja recordó cómo su hermano Kiko Rivera, tras enterarse de que un novio suyo había saltado la valla de Cantora para verla, decidió rociarla con una manguera como castigo. Sin embargo, fue otro episodio el que marcó especialmente su intervención, relacionado con su madre, Isabel Pantoja, y que hasta ahora no había compartido públicamente.

| Mediaset

Las palabras de Isabel Pantoja contra su hija

Entre lágrimas y afectada, Isa Pantoja relató en 'De Viernes' cómo su madre reaccionó al enterarse de que tenía un teléfono móvil sin su autorización. "Mi hermano llama a mi madre y le cuenta que este chico y yo pues hemos estado en su casa. Obviamente sin su autorización y, bueno... Recuerdo estar en el salón y ella venir hacia mi primero para decirme lo de este chico, insultándome y diciéndome de todo", comenzó su relato.

"Lo que primero me salió fue decirle que no tenía ningún teléfono, pese a que sabía que lo sabían. Entonces empieza a zarandearme y como ve que no se lo voy a dar, le dice a una persona dame las tijeras, dame las tijeras. Yo pensaba que era mentira que me iba a cortar el pelo, pero la vi tan capaz... Me arrinconó, me cogió por la cara, realmente como que forcejeamos porque yo me resisto, forcejea conmigo y veo que puede pasar algo grave con esas tijeras", narró Isa Pantoja.

| Mediaset

Isa Pantoja explicó que, en un momento dado, decidió detener el enfrentamiento para evitar que la situación fuera a más. "Llega un momento en el que digo paro, porque como no pare yo... Entonces paro y es cuando me corta el pelo. A partir de ahí, cuando me cortó el pelo me dijo algo que no puedo hablar de eso, lo juro".

Fue entonces reveló una amenaza que la marcó profundamente: "Te voy a devolver a Perú". Ante esa situación, Isa corrió a encerrarse en el cuarto de baño, donde llamó a dos amigos para pedirles ayuda y que fueran a buscarla al día siguiente. Desesperada, Isa Pantoja reconoció en 'De Viernes' que en ese momento llegó a decir: "Me quiero morir, me quiero ir de vosotros".