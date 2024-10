Un invitado pone en jaque a la organización de 'Y Ahora Sonsoles' tras lo que vivió

No paran de lloverle críticas a Sonsoles Ónega. Tras el tenso enfrentamiento entre la presentadora y José Manuel Parada, la periodista ha sufrido un nuevo revés. Un invitado al programa les ha dedicado un video a los trabajadores criticando lo poco profesionales que fueron con él.

El joven se llama Dani Morán y es un gaitero de 18 años que visitaba el programa para exponer su historia. Sin embargo, esa aparición nunca se llegó a realizar. Todo por falta de tiempo, algo que molestó muchísimo al gallego, viéndose obligado a grabar un video para TikTok hablando de su experiencia con el equipo de 'Y Ahora Sonsoles'.

"Después de estar toda la semana esperando me llamaron a escasas 24 horas de que empezara el programa para darme los billetes de tren. Eran los últimos y los horarios un desastre, pero aun así, lo acepté", narraba el joven bastante indignado.

| Tiktok: @moranpipes

El invitado llegó cuatro horas antes de que comenzara el programa, y enseguida mostró un gran interés por conocer la escaleta del programa. La intención de Dani era estar al tanto de los tiempos para evitar tener que hacer noche en Madrid, volviéndose a su tierra esa misma noche.

Una hora antes de que comenzara 'Y Ahora Sonsoles', le comunican que le han dejado para el final del programa. "Pedí a todo el mundo que adelantaran mi intervención porque no me iba a dar tiempo a llegar a Santiago (...) me dijeron que cambiar la programación era complicado y que me iba a tener que quedar a dormir en Madrid", confesó el gallego.

Además, desveló que poco antes de empezar, le hicieron varios cambios reduciéndole su tiempo en pantalla. "Acepté porque soy muy profesional y una persona comprometida. Dije que iría y cumpliría. Nunca decepciono cuando se trata de dar a los demás, pero no hubo feedback", aseguraba el joven.

Finalmente, el gallego no salió en pantalla, debido a una última hora, totalmente inesperada, del Rey emérito. A Dani se lo comunicaron a las ocho menos cuarto, provocando que fuera muy justo de cara a coger el tren. "Me sentí bastante avergonzado y flipando con la poca organización que hay ahí dentro", sentenciaba el gallego.