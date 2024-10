La invitada estrella que dejó tirado a David Broncano en su día más importante

Este martes 15 de octubre, 'La Revuelta' vivió un momento inesperado tras la caída de una importante invitada de última hora. El programa, que vivió su salto al prime time, contó con la participación habitual de colaboradores como Jorge Ponce y Pablo Ibarburu. Además de la presencia del periodista deportivo Julio Maldonado y del campeón del mundo de Trial, Alejandro Montalvo.

Sin embargo, la gran sorpresa de la noche llegó cuando David Broncano reveló de manera indirecta la identidad de una invitada que no pudo asistir: Leire Martínez, vocalista de La Oreja de Van Gogh.

El programa comenzó con su habitual interacción entre Broncano y el público, momento en el cual el presentador ya adelantó que la velada sería extensa debido a la nueva franja horaria. "Hoy, como el programa es más largo, hay muchas cosas. Nos hemos vuelto a liar", comentó el presentador en tono humorístico.

No obstante, añadió un dato que intrigó a la audiencia en 'La Revuelta': "Se han solapado otra vez. Hay una posible entrevista al final del programa, que podría estar muy guapa, pero es de una cosa que ha surgido a última hora y podría no llegar la invitada".

| RTVE

Con el paso de los minutos, la posibilidad de una entrevista pendiente seguía flotando en el aire, lo que llevó a David Broncano a proponer un plan B. "Si no llegase la invitada, podríamos tener en recámara a alguien del público para entrevistar", llegó a decir. A pesar de esta alternativa, el presentador continuó con el programa hasta llegar a la recta final, momento en el cual le recordaron la situación.

Más adelante, David Broncano retomaba el inesperado tema pendiente en 'La Revuelta':"La invitada, la posibilidad intuyo, como no me habéis dicho nada, que no ha venido, ¿no?". Finalmente, el presentador reveló de manera indirecta la identidad de la invitada ausente, lanzando una pregunta que estaba destinada para ella. "La pregunta que teníamos para la invitada de hoy es qué tal estás ahora que ya no estás en La Oreja de Van Gogh, pero claro, ya no...", decía entre risas.

Estas palabras causaron sorpresa en la audiencia, confirmando que Leire Martínez había sido la invitada prevista. Un día antes, los integrantes de La Oreja de Van Gogh habían comunicado la marcha de Martínez del grupo. De haberse concretado su visita, David Broncano y su equipo habrían conseguido la esperada primera entrevista de la cantante tras su salida.