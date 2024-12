La inimaginable confesión de una soltera de 'First Dates' que deja sin habla a su cita

Si tres son multitud, siete serían el acabose. Shulamit, más conocida por todos como Shula, visitó 'First Dates' para encontrar al hombre definitivo. Una tarea que no le pareció difícil a Carlos Sobera, al verla como una mujer muy alegre, a la que le gusta tomarse la vida con bastante "cachondeo".

Recién llegada a Madrid, Shula busca enamorarse en 'First Dates'. La soltera es una mujer muy curtida en el amor, echándose a sus espaldas una gran experiencia en el terreno amoroso. De hecho, le contó a Carlos Sobera un determinante dato que lo cambiaría todo entre su cita y ella:ha tenido siete maridos distintos.

"Yo he querido a todos. Pero, llegado a un momento en el que se bajó el amor, en vez de pelear, ¿qué haría yo? Cuando él se iba al trabajo, yo cogía mi maleta y desaparecía. Después de un año volvía y él ya tenía otra pareja", confesaba la soltera en 'First Dates'.

| Mediaset

Shula se presentó al restaurante más famoso de la televisión con la intención de enamorarse, aunque no se ve ella muy por la labor. Nada más escuchar esta confesión, Carlos Sobera se acercó a la recepción de 'First Dates' a recibir al soltero. La cita de Shula fue Antonio, un empresario que lleva gran parte de su vida en el mundo de la moda.

Nada más verse, notaron atracción el uno por el otro, algo importante a la hora de volver a verse una segunda vez. "No me ha disgustado porque tiene una sonrisa muy agradable", soltaba Shula, impresionada por su cita. Antonio, por su parte, destacó que la veía "una persona muy culta, con muchísima personalidad", aunque no terminó de creerse lo de los "siete maridos".

Al terminar la cena, los dos solteros se trasladaron a la sala de intimidad total de 'First Dates', optando por dejarse llevar. Shula tomó la iniciativa en aquella sensual sala, desabrochándole la camisa a Antonio. Él, por su parte, tomó las riendas dedicándole un baile, provocando que terminaran la cita con un apasionado beso.

La decisión final de Shula y Antonio en 'First Dates' era bastante evidente. Desde el minuto uno notaron atracción y se gustaron, factor que ayudó muchísimo en el desarrollo de la cita. Shula cree haber encontrado a su octavo marido, mientras que, Antonio, sumándose a su cita, apostaba por un futuro juntos.