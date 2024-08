La inesperada respuesta de Suso Álvarez a sus planes de boda con Marieta Díaz

Suso Álvarez y Marieta Díaz están dando mucho de qué hablar, y es que su romance podría estar a punto de dar un gran paso. Hace apenas unas semanas, la pareja confirmaba su relación sentimental, tan solo un mes después de que ella saliese de la isla de 'Supervivientes'. Ahora, el colaborador de 'Vamos a ver' ha dejado entrever que el matrimonio podría estar en sus planes a corto plazo.

Todo sucedió durante una conversación en el programa de Telecinco, donde se discutía la relación de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia. Suso Álvarez no dudó en expresar públicamente sus sentimientos hacia Marieta: "Yo veo a mi pareja que trabaja desde que se levanta. Bueno, mi gran novia Marieta", dijo con cariño. Ante la broma de si ella ya era su prometida, su respuesta dejó a todos sorprendidos: "De momento no es mi prometida, pero no voy a tardar mucho porque es la única que me aguanta".

Estas palabras han hecho que muchos se pregunten si el siguiente paso en su relación será el altar. Y es que Suso no solo mostró su amor, sino también la admiración que siente por su novia: "Me encantaría ser como ella. La admiro muchísimo", declaró, dejando claro que Marieta tiene un lugar muy especial en su vida.

| iammarieta_

Aunque su relación era un secreto a voces, no fue hasta finales de julio cuando decidieron hacerlo oficial en redes sociales. Con una romántica fotografía en un jardín, acompañados por su nueva mascota, los dos colaboradores sellaron su amor con un beso y un mensaje que derrochaba complicidad. "Al final mi pico y pala funcionó", escribía Marieta, a lo que Suso no tardó en responder con un sencillo pero contundente: "Te admiro".

De hecho, hace unas semanas, Marieta Díaz le dedicó un post de Instagram a Suso Álvarez. "Eres inigualable y por ello te voy a querer y cuidar hasta que Dios quiera, mientras tanto, sigamos construyendo el amor. Creo en el destino y estábamos destinados. Si piensan que estoy loca que sea loca de amor", escribía la joven.