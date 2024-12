La inesperada reacción de Antonio Santana al desmayo de María Verdoy en 'Socialité'

Antonio Santana, presentador de 'Socialité', ha sido víctima de una cruel inocentada por parte de María Verdoy, y el equipo del programa. La broma, que se llevó a cabo durante una pausa publicitaria el pasado 22 de diciembre, se emitió este sábado, Día de los Santos Inocentes.

"Vas a enfrentarte a la peor de tus pesadillas. Ahora es mi momento. Me toca compartir con todos los socialiteros lo que pasó en este mismo plató hace solo una semana. Es el momento de que toda España te vea sobreviviendo cuando ocurrían una serie de catastróficas desdichas mientras tú pensabas que estábamos en directo", introdujo María Verdoy en el inicio del segmento.

La inocentada comenzó cuando María Verdoy, fingiendo sentirse mal y a punto de vomitar, le aseguró a Antonio Santana que quedaban pocos segundos para retomar el directo y que no sabía qué hacer. Ante la situación, el presentador le sugirió salir del plató antes de que comenzara la emisión. Sin embargo, María Verdoy no pudo hacerlo a tiempo y se desplomó en el suelo entre arcadas.

Lo que Antonio Santana no sabía era que todo formaba parte de una encerrona del equipo de 'Socialité'. Mientras él pensaba que ya no estaban en publicidad, se desataron una serie de fallos técnicos provocados para aumentar la tensión del momento. Antonio Santana intentó mantener la calma, anunciando una conexión con el reportero Darío del Alcázar desde el Teatro Real, pero la comunicación no se oyó.

| Mediaset

En ese instante, el presentador, visiblemente desconcertado, intentó restar importancia a la situación. "Vamos a meter un video, estamos en directo, son cosas que pasan", aseguró a los espectadores de 'Socialité'.

Sin embargo, el vídeo tampoco se emitió correctamente, aumentando la incomodidad de Antonio Santana. Mientras tanto, las arcadas de María Verdoy seguían sonando de fondo, mientras ella y una persona del equipo de producción fingían la emergencia. La cara de Antonio Santana reflejaba claramente el desconcierto y la angustia de la situación.

Finalmente, cuando Antonio Santana ya no podía más, María Verdoy se levantó, lo abrazó y le gritó "inocente, inocente", revelando que todo había sido una broma. "Es broma", le aclaró entre risas. En ese momento, Antonio Santana, aún sin creer lo sucedido, soltó un contundente "Sois unos hijos de la gran puta, qué hijos de puta".

Tras la emisión de la broma de 'Socialité', Antonio Santana confesó haberlo pasado mal y aseguró: "Lo pasé fatal y lo he vuelto a pasar fatal ahora viéndolo". María Verdoy, con sorna, le recordó: "Toda España ha visto que cuando me pase algo no vas a ir a socorrerme". Por su parte, Antonio Santana, entre risas, prometió venganza: "Te la tengo guardada. Tengo un año para pensármelo. La mato, te lo juro".