La inesperada confesión de Carmen Borrego sobre José María Almoguera en 'Vamos a ver'

La relación entre Carmen Borrego y su hijo ha sido uno de los grandes temas del año. A muy poco de acabar el año, la colaboradora de 'Vamos a ver' ha sorprendido en su programa con nuevos avances sobre su relación. De hecho, ha desvelado algo que ha sorprendido a muchos de sus compañeros, llegando incluso a enfrentarse a ella.

La familia Campos seguirá estando en el foco mediático el próximo 2025. El nacimiento del hijo de Alejandra Rubio ha marcado el fin de este intenso año para el clan. De cara al siguiente, el primer acontecimiento que sacudirá a la familia será la participación de José María Almoguera en 'GH DÚO 3'.

José María Almoguera se sentó el pasado viernes en 'De Viernes, siendo esta su última aparición antes de su entrada en 'GH DÚO 3'. Una entrevista que salpicó a la familia y que ha obligado a Carmen Borrego a pronunciarse, tras contar que ahora la relación es "cordial".

| Mediaset

"Las cosas están más tranquilas, se me han concedido los deseos que pedí antes de Navidad. Quedan cosas por hablar, tenemos pendiente una conversación, pero yo estoy encantada. Creo que él también está encantado", daba por hecho Carmen Borrego en 'Vamos a ver.

Sin embargo, ante estas declaraciones, sus compañeros de programa no tuvieron ninguna piedad con la colaboradora. Carmen Borrego, viéndose atacada por los colaboradores de 'Vamos a ver', tuvo que volver a salir en defensa de su hijo.

"Yo no es por proteger a José María que, por supuesto, es mi función, soy su madre y lo voy a hacer siempre. Por mucho que yo lo haya pasado mal, por mucho que me haya hecho daño... Es mi hijo, no se quiere a un hijo hoy y mañana se deja de querer", aseguraba la colaboradora de 'Vamos a ver'.

"Creo que todo ha ido fluyendo en muy pocos días. Creo que cuando él da la entrevista no habían fluido las cosas como han fluido ahora, es anterior, y esa es la realidad. Creo que las cosas poco a poco y en los últimos días se han consolidado cada día un poco más", insistía Carmen Borrego.