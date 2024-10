La impactante confesión de Emma García sobre la vez que estuvo a punto de morir

'Fiesta' sorprendió a la audiencia este sábado con un impactante relato personal de Emma García. En medio de un bloque dedicado a analizar lo que sucede en la casa de 'Gran Hermano', la presentadora aprovechó para contar una anécdota sobre un atragantamiento que casi le cuesta la vida.

Todo comenzó cuando el equipo de 'Fiesta' discutía los problemas que ha enfrentado Vanessa, a la hora de hacer la cesta de la compra debido a la fagofobia que sufre. La concursante de 'Gran Hermano', que tiene miedo a atragantarse comiendo, pidió productos que sus compañeros consideraban caros, como una crema de galletas, lo que provocó cierta controversia en la casa.

Aprovechando este contexto, Emma García decidió compartir su propia experiencia con un atragantamiento, sorprendiendo a todos en el plató. "Yo una vez me atraganté con una canica. No una canica, con un canicón", explicó la presentadora vasca, ante la sorpresa de sus compañeros.

De hecho, los colaboradores no dudaron en bromear al respecto: "¿Te alimentas de canicas?", le preguntaron entre risas. A lo que Emma García respondió con un tono relajado:"Si os vais a reír de la presentadora, no lo cuento". De este modo, la periodista continuó relatando lo que fue una situación crítica para ella en su infancia: "No tuve una experiencia cercana a la muerte de milagro".

| Mediaset

Según detalló, siendo solo una niña, estaba jugando con una amiga cuando se metió una gran canica en la boca, un juguete que ella describió como "un canicón". Sin embargo, dejó claro que no era habitual en ella hacer ese tipo de cosas: "Yo no me metía cosas en la boca, porque no he sido una niña (gamberra)".

La situación se complicó rápidamente cuando la canica se le quedó atorada en la garganta, impidiéndole respirar: "Se me quedó aquí", explicó señalando su garganta. "Me cortó absolutamente la respiración. Entonces yo empecé a saltar, y entonces yo empecé a saltar. Estaba con mi amiga y con mis abuelos, y como era muy payasa, pensaban que estaba haciendo el tonto", agregó, generando una rara mezcla de tensión y humor en 'Fiesta'.

Afortunadamente, sus abuelos se dieron cuenta de que algo andaba mal al notar que Emma García estaba "morada". Fue entonces cuando su abuela actuó rápidamente. "Me puso bocabajo y salió el canicón dando vueltas, y volví a la vida", contó Emma con evidente alivio al recordar el momento.

La presentadora concluyó su relato expresando lo espantoso que fue el episodio. "Esa sensación de atragantamiento es algo espantoso, porque no puedes respirar", lo que le valió un gran aplauso por parte de los presentes en el plató de 'Fiesta'.

Antes de continuar con otros temas, Emma García no perdió la oportunidad de defender a Vanessa, recordando que cada persona tiene sus traumas y experiencias. Por lo tanto, es importante ser empático en situaciones como la de su compañera de 'Gran Hermano'. "Hay que comprender que cada uno tiene sus traumas y que no hay que reírse ni juzgar a las personas en su situación", concluyó Emma García con firmeza.