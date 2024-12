Iker Jiménez reflexiona sobre el boicot que ha sufrido, con mensaje directo a Ana Rosa

Iker Jiménez aprovechó el último cierre de 'Cuarto Milenio' el pasado domingo 1 de diciembre para reflexionar sobre la intensa controversia que ha rodeado su figura en las últimas semanas. El origen del debate fue la cobertura que realizó sobre la DANA en Valencia. Un episodio que lo puso en el centro de las críticas tras la difusión del bulo sobre el parking de Bonaire.

"Se aprende mucho de los momentos de crisis, de los que puedes salir debilitado o reforzado, pero todo depende de tu actitud", expresó Iker Jiménez, en alusión a las críticas recibidas. De hecho, llegaron incluso a movilizar campañas en redes sociales pidiendo su expulsión de Mediaset y un boicot de anunciantes contra sus programas. Sin embargo, Iker Jiménez destacó en 'Cuarto Milenio' una desconexión evidente entre lo que ocurre en las redes y su experiencia en la vida cotidiana.

| Mediaset

"En las redes parece que te van a lapidar, pero en la calle solo me he encontrado cariño. Antes me decían 'me encanta tu programa'. Ahora me cogen y me dicen 'aguanta', 'fuerza', 'ole tus cojones'. No me he encontrado a nadie, tendrían todo el derecho, que me haya dicho 'te has portado mal' o 'eres un mentiroso'", aseguró.

Iker Jiménez celebró, además, los buenos datos de audiencia que han alcanzado tanto 'Cuarto Milenio' como 'Horizonte': "Nos están dando un apoyo increíble... algo está pasando", afirmó. En su intervención, también lanzó una crítica hacia ciertos periodistas, señalando que sufrió "una petición única en España" y refiriéndose a quienes describió como "colegas que comen perro".

"Yo tengo que aprender lecciones, sé de quién me puedo fiar, sé quién ha ido al frente y sé con quién jamás iría al frente. Y sé de gente que piensa como yo, pero no tiene valentía para decirlo. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Tenéis miedo a las letras digitales? No tengáis miedo, porque hay una división tan grande entre las batallas en bits y la calle que es brutal", reflexionó.

| Mediaset

Iker Jiménez tampoco dejó pasar la oportunidad de agradecer el respaldo de compañeros de profesión. "Gracias a Carlos Herrera y otros compañeros, como Pérez Reverte y tantos otros. Ana Rosa, te mando un abrazo, no tenías por qué", señaló, dirigiéndose a la presentadora de Telecinco, que defendió públicamente a Iker Jiménez y Carmen Porter en 'TardeAR'. Ana Rosa Quintana expresó su desacuerdo con el boicot del banco ING como patrocinador y elogió la rápida respuesta de Iker Jiménez para aclarar todo lo que ocurrió.

Finalmente, Iker Jiménez cerró su intervención con una reflexión sobre el impacto de la polémica en su figura pública. "La campaña que me han hecho, aunque algunos crean que es negativa, un experto en marketing diría que no la puedo pagar con millones de euros. Me han puesto en todas partes, había 500 reportajes, pocos alabando y otros azotando. Pero eso reactiva a la gente. Me vais a convertir en un mito, un héroe, una leyenda. Y yo soy muy de leyendas", concluyó.