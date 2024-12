Iker Jiménez paraliza 'Cuarto Milenio' para denunciar los ataques a su programa

Iker Jiménez se ha hartado. El presentador de 'Cuarto Milenio' no se calla más y ha saltado para denunciar el supuesto acoso y derribo que está sufriendo. El periodista ha aprovechado su programa para reivindicar el papel que hace desmontando informaciones que cree falsas.

Los medios de comunicación se volcaron con la borrasca de la DANA, incluido 'Horizonte'. El programa de Iker Jiménez recibió numerosas críticas después de la gran pillada de un reportero de su programa. Unos ataques que el presentador notó como si fueran personales.

Aun así, el periodista no da marcha atrás y continúa con sus programas, haciendo frente a aquellos que dudan de su profesionalidad. "No guardo ningún rencor ni victimismo de ningún tipo", comenzaba Iker Jiménez, dejando caer que no tomaría represalias por la supuesta persecución que recibió.

"Yo no sé qué ha pasado, no podemos ir por la calle, lo que nos dicen ha variado. El pueblo es insobornable e interpreta que ha habido una agresión que a ellos no les ha gustado", defendía el presentador de 'Cuarto Milenio'. El periodista aprovechó para señalar directamente a los responsables.

| Mediaset

Según Iker Jiménez, un amigo le recomendó que tuviera un encuentro o charla con empresarios, algo que sirvió para que el periodista lanzara toda una declaración de intenciones. "Como todo lo que he vivido es tan tremendo, le dije que me congregara a esos grandes empresarios y gente influyente. ¡Porque ya basta del miedo!", confesaba el presentador de 'Cuarto Milenio'.

"Les quiero contar mi historia para que ustedes no anden cogiéndosela con papel de fumar, como hacen siempre, muchos temerosos de lo que digan", proseguía indignado el periodista. "A mí me han orquestado todo esto y no han podido. ¿No puede ser interesante esto que me ha pasado para gente más importante, que manejan millones, influencia y campañas", preguntaba.

"¿Cómo los CEO de tantas empresas tienen tanto miedo a quedar mal con quién?", proseguía el presentador de 'Cuarto Milenio'. Iker Jiménez se dirigió expresamente a aquellos empresarios que, según comunicaba, "tenían miedo". "No tienen que hacer tantas cosas de cara a la galería o por miedo de no ofender", insistía el periodista.

"Vemos a grandes compañías que hacen cosas en que no creen, pero lo hacen para que no les critiquen", continuaba denunciando Iker Jiménez. "Si todos actuamos para 'no meternos en líos', en esta sociedad manda el abusón que da a la tecla. Todo el mundo tiene la hipercorrección, estamos en la sociedad del miedo", sentenciaba el presentador de 'Cuarto Milenio'.