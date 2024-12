Iker Jiménez desvela el gran apoyo que ha recibido de dos presentadoras de Telecinco

Esta semana, Iker Jiménez cerró 'Cuarto Milenio' con un discurso cargado de agradecimientos, tras la repercusión generada por sus declaraciones en el programa anterior. "No me refería a una sola persona, me refería a varias", aclaró el presentador al retomar sus palabras. Y es que, en el programa anterior, mencionó a un "célebre presentador" que, según relató, tuvo que ser "sacado a rastras de un garito con la nariz empolvada".

El impacto mediático de sus declaraciones llevó a Iker Jiménez a agradecer la atención recibida. Además, el presentador se refirió a un reciente evento en la Copa de Navidad de Mediaset, al que acudió en medio de una atmósfera que muchos anticipaban tensa. Sin embargo, el resultado fue diferente: "Fue un afecto tan grande que quiero agradecerlo. Alguien puede decir: 'Hombre, es tu casa y tu gente'. Sí, pero, cuando las cosas se ponen duras, la gente puede estar distante".

En su discurso, Iker Jiménez destacó la cercanía y apoyo recibido por directivos de Mediaset, a quienes mencionó directamente: Alessandro Salem, Sandra Fernández, Paco Moreno. "Nos dimos un abrazo de equipo de baloncesto. Nosotros sí sabemos lo que ha pasado. Qué bonito, qué alucinante ha sido", explicaba.

| Mediaset

"Toda la gente del ámbito directivo, publicitario, de los compañeros, que entre los compañeros hay muchos egos. Pues, ¿puedo decirlo? Emma[García], Ángeles[Blanco]... Estas queridas amigas me decían que habían sufrido mucho, y sé que es verdad, cuando todo el mundo decía que había que quitarme el programa y echarme del país", añadía.

El presentador de 'Cuarto Milenio' no rehuyó abordar las críticas que ha enfrentado, incluso de compañeros de profesión y figuras políticas. "Si tocan a mi familia, que es mi equipo, ahí hablamos de que me parto la cara con cualquiera", decía. Y fue contundente al explicar su actitud frente a los ataques: "Ahí utilizo todos mis resortes, toda mi información, y no me achanto. Ya no es una cuestión de desprestigio personal, cuando se meten con el trabajo, con la comida y con el sustento de cincuenta familias... Ahí un líder no se achanta y va contra lo que sea".

| Mediaset

Iker Jiménez también aprovechó para responder a quienes le sugieren volver exclusivamente al contenido tradicional de su programa. "Conocidos me han recomendado 'volver a los temas' que habitualmente trataba 'Cuarto Milenio', 'el misterio'. No, no quieren que vuelva a esos temas, quieren decir que no haga 'Horizonte'. Y, de pronto, los que despreciaban el misterio te dicen en tromba: 'Por favor, vuelve, si era magnífico'. Lo que no quieres es que hable de actualidad", reflexionó.

De este modo, salió en defensa del enfoque actual de sus programas: "Es que 'Cuarto Milenio nunca' ha sido solo de misterio. Os digo una cosa: 'Cuarto Milenio' está ahora más que nunca con el misterio. Precisamente, con la especialización de 'Horizonte' hacia lo que podríamos llamar actualidad, esos temas ya no vienen aquí".