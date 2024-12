Iker Jiménez cierra el año con una nueva crítica al Gobierno: 'Ellos mismos las crean'

Iker Jiménez ha vuelto a captar la atención de los espectadores al despedir 2024 con un mensaje contundente en la última emisión de 'Cuarto Milenio'. Con estilo directo, el presentador abordó temas clave como la libertad de expresión, el control de la información y el impacto de las noticias falsas, dejando reflexiones que no pasaron desapercibidas.

El detonante de sus palabras fue el reciente anteproyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros, que busca actualizar el derecho de rectificación. Incluye a "usuarios de especial relevancia" en redes sociales. Iker Jiménez no ocultó su escepticismo ante esta medida y la campaña gubernamental para combatir la desinformación en internet.

"Hablar en libertad, como hacemos aquí, se va a convertir en oro. Y esto lo digo por la propuesta de ley del Gobierno para crear una campaña en redes sociales contra las noticias falsas, es decir, alertar con dinero de todos sobre supuestas noticias falsas. ¿Cómo hace un gobierno central o autonómico, me da igual, sobre una noticia falsa si muchas veces son ellos quienes las crean?", expresó Iker Jiménez en 'Cuarto Milenio'.

El presentador destacó la importancia de la confianza del público en los comunicadores elegidos por ellos mismos. "Yo sé que todo esto va a continuar, porque esto es la liberación de un mercado. La oportunidad del gran público de seguir a los comunicadores que a ellos les gustan y en los que confían. Y precisamente un puñado de tuiteros han demostrado el poder que tienen con todo lo acontecido en Valencia tras la DANA", afirmó.

"Las redes sociales no van a desaparecer y la tele se va a mantener como otro medio. El público busca lo que para ellos son importantes, a los influencers porque prefieren ver lo que ha visto su gente y a mí no me parece mal. Yo estoy aquí y cobro de aquí, pero no soy tonto. Lo que veo es que ese mundo como fue ya no va a volver a ser. Los mundos cambian. Yo sé que todo esto va a continuar porque esto es la liberación de un mercado, el de la información", añadió.

Finalmente, Iker Jiménez se dirigió a sus seguidores con palabras de agradecimiento, destacando la importancia de lo que él llama "el movimiento milenario". "Este año ha sido el de demostrar que el poder milenario no solo iniciado por influencer, sino continuado por ustedes, no ha de ser menospreciado. Han tenido la oportunidad de demostrar lo que son. Y a través del móvil, ni te cuento. Pobre el que han pillado por banda", decía el presentador.

"He visto este año mucha gente que se siente herida. Hay un movimiento que es el milenario. Hay un grupo de gente muy grande que se siente a gusto en estas emisiones y que no les gusta que mientan sobre ellos. Esto va a continuar. Todo esto choca con un intento a nivel político de que nos digan qué es verdad y qué es mentira con financiación", concluyó Iker Jiménez.