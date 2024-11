'El Hormiguero' de Pablo Motos responde tras las acusaciones de vetos de Broncano

'El Hormiguero' de Pablo Motos ya ha respondido a las acusaciones de David Broncano en 'La Revuelta'. El programa de La 1 este jueves 21 de noviembre no ha contado con invitado, pero no se han cortado en desvelar el motivo. David Broncano ha sacado a la luz las presiones y vetos que sufren los invitados de 'La Revuelta' del equipo de Pablo Motos.

Y es que el piloto Jorge Martín iba a acudir a 'La Revuelta' y se encontraba en el camerino: "Media hora antes de empezar el programa nos han dicho que en 'El Hormiguero' se han enterado de que venía hoy aquí. Y como en teoría la semana que viene iba a ir allí con ellos y no quieren que venga nadie aquí antes que allí, han movido sus hilos...", denunció Broncano.

"No voy a entrar en detalles de cómo lo han hecho y tal, ellos tienen sus formas de presionar con estas cosas. Entonces Jorge nos ha dicho que no puede hacer la entrevista hoy aquí porque... No entro en detalles", desvelaba David Broncano.

| TVE

De hecho, David Broncano desvelaba que no es novedad para ellos: "Esto es una cosa que no es la primera vez que pasa, entonces por eso hemos decidido hablar del tema. Porque nos han desmontado el programa, se ha cargado nuestro trabajo de hoy... Alguna vez lo hemos insinuado aquí, algún invitado lo ha dicho, es una cosa que lleva pasando años, desde que estábamos en 'La Resistencia' y demás".

Una hora más tarde de las duras declaraciones de David Broncano, 'El Hormiguero' ha respondido a través de sus redes sociales: "Ha sido un malentendido sin mayor importancia. Dos semanas antes de la final, habíamos acordado contar en exclusiva con Jorge Martín en nuestro programa". De hecho, 'El Hormiguero' ya había anunciado a Jorge Martín como su invitado del próximo miércoles.

"Hoy uno de sus representantes ha cometido un error al cambiar la visita que tenían programada con otro piloto. Tras lo sucedido, Dorna, empresa organizadora del Mundial de Motociclismo, contactó con los representantes para resolver la situación", concluía el comunicado de 'El Hormiguero'.