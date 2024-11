El hijo de Vanessa de 'Gran Hermano' la deja KO con la verdad de su dolorosa infancia

Vanessa Bouza ha vuelto a Telecinco en busca de una reconciliación familiar, poco después de su paso por 'Gran Hermano'. La gallega ha protagonizado un encuentro en 'De Viernes' con su hijo Alejandro, con quien no tiene contacto desde hace dos años. Sin embargo, la esperada reunión no resultó en una reconciliación, sino en una serie de tensos intercambios que dejaron ver la profundidad de sus conflictos.

Durante el programa, Alejandro compartió aspectos de su dura infancia: "Me sentí abandonado por mi madre". Aseguró que "había insultos por su parte", en claro contraste con la versión de Vanessa, quien en 'Gran Hermano' relató un alejamiento por parte de su hijo y habló de cambios de comportamiento: "Tenía unos valores tremendos, pero a los trece años empezó a cambiar. Vivimos situaciones muy desagradables con Alejandro". No obstante, Vanessa Bouza también expresó su esperanza en una reconciliación: "Tu hijo siempre va a ser tu hijo".

Alejandro relató que, debido a los conflictos, decidió abandonar el hogar familiar: "Hay situaciones que no se pueden tolerar en una casa, muy complicadas. No me queda otro remedio que tomar medidas". Vanessa, por su parte, mencionó en 'De Viernes' que uno de los problemas era la "adicción a la tecnología" del joven.

| Telecinco

Alejandro también aludió a la ausencia de su madre: "Se fue porque empezó en el mundo de la orquesta. Mi madre fue una figura ausente", sentenció, explicando que no llegó a extrañarla porque "no sabía quién era".

En el esperado reencuentro, las versiones opuestas de madre e hijo marcaron el tono en 'De Viernes'. Al llegar frente a su madre, se mostró desafiante, sin saludar a los presentadores y repitiendo su sensación de abandono. Vanessa, entre lágrimas, expresó su dolor: "Me parece increíble. Eso no es así", pero Alejandro se mantuvo firme y sin remordimientos: "No me da pena ninguna. Está haciéndose la víctima como siempre hace".

El joven reforzó su postura: "Todos los juicios los perdió" y concluyó: "Estás manipulando las cosas cuando realmente la mala eres tú".

En un intento por suavizar la situación, Beatriz Archidona preguntó si podrían decir algo positivo tras dos años de separación. Vanessa, entre lágrimas, recordó con cariño aspectos de la infancia de Alejandro, pero el joven mantuvo su postura: "Se está haciendo la víctima para que la perdone todo el mundo y rascar algo de fama". Finalmente, ambos abandonaron el plató por separado, sin señales de reconciliación, mientras Patricia Pérez tuvo que consolar a Alejandro en el cierre de 'De Viernes'.