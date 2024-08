Amenazas e infidelidad en el capítulo de 'Hermanos' de este martes 20 de agosto

Antena 3 emite este martes 20 de agosto, a las 23h, un nuevo capítulo de 'Hermanos', después de una nueva entrega de 'El Hormiguero'. Adquirida ya en más de 40 países, es una de las ficciones turcas en emisión desde 2021 de mayor éxito. 'Hermanos' también está disponible por adelantado para los usuarios premium de atresplayer.

Recordamos que, en el capítulo anterior, Yasmin llegó destrozada a su casa y preguntó a su madre si ordenó matar a Ahmet: estaba totalmente hundida. Sevval intentó explicarle que su único objetivo eran Ahmet y Suzan y aseguró que no estaba bien en ese momento. Yasmin no podía creerlo y gritó una y otra vez que se iba a volver loca y dijo que para ella ya no era su madre, sino una mujer horrible.

Sevval se asomó al borde de un precipicio para tirarse, pero justo llega Orhan y la rescata. Sarp se preguntó por qué su hermana no estaba en casa y fue a buscarla, pero ella aseguró que ya no tenía madre. Le grita que no iba a volver a su casa.

Cansu y su madre siguieron en casa de Orhan, pero la educación de Cansu generó conflictos y situaciones muy tensas. Además, se negó a trabajar.

| Atresmedia

Con más de 1,1 millones de seguidores y un 13,2%, 'Hermanos' se hace con el título de la serie internacional más vista de la televisión durante esta temporada. La ficción turca ha sido líder en su emisión en la noche de lunes y martes

¿Qué pasará en el capítulo de 'Hermanos' del martes?

De este modo, en el nuevo capítulo de 'Hermanos', Gokhan sigue amenazando a Akif con su infidelidad, a la vez que se sigue ganando el cariño y la confianza de Berk. Sevval está destrozada porque su hija ahora la odia y está preocupada por si Yasmin acude a la policía. Aybike no encuentra su colgante y pregunta a su familia si lo han visto y piensan que ha podido ser Cansu, pero ella lo nieg.

Gokhan dice a Berk que ha creado una empresa y le convence para retirar dinero de su cuenta y llevar a cabo la operación. Berk le da acceso a todo su patrimonio y Gokhan se vuelve loco de felicidad. Por fin está consiguiendo su objetivo de hacerse con todo el dinero de su hijo.

Oğulcan está muy disgustado porque siente que su padre no confía en él. Además, no soporta que haya metido a Cansu en su casa. Ambos discuten. Finalmente, Orhan le da una bofetada y Oğulcan abandona su casa muy dolido.