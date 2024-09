Una detención y agresión en el capítulo de 'Hermanos' de este martes 17 de septiembre

Antena 3 emite este martes 17 de septiembre, a las 23h, un nuevo capítulo de 'Hermanos', después de una nueva entrega de 'El Hormiguero'. Adquirida ya en más de 40 países, es una de las ficciones turcas en emisión desde 2021 de mayor éxito. 'Hermanos' también está disponible por adelantado para los usuarios premium de atresplayer.

Recordamos que, en el capítulo anterior, Cansu se quedó impactada al leer la carta, pero no contó nada a Ömer. Solo le preguntó cómo murió su padre y se dio cuenta de que no tenía ni idea de lo que pasó en realidad. Ayten quería estar con Orhan, pero él no estaba preparado para una relación sentimental tras la muerte de su mujer.

Ayla no entendió que su hijo le siguiese dando dinero a Gokhan, pero se desesperó todavía más al descubrir que también le estaba entregando todo su patrimonio. Sureya no comprendió que Akif hubiese estafado a Nebahat, ya que ella solo quería que se divorciara.

Nebahat acusó a Sureya de arrebatarle a su marido y Süsen escuchó todo. Se sintió muy avergonzada con el comportamiento de su madre y no entenía que estuviese con un hombre casado. Süsen creyó que no le importaba a ninguno de sus padres y le propuso a Ömer que se casasen.

| Atresmedia

Con más de 1,1 millones de seguidores y un 13,2%, 'Hermanos' se hace con el título de la serie internacional más vista de la televisión durante esta temporada. La ficción turca ha sido líder en su emisión en la noche de lunes y martes

¿Qué pasará en el capítulo de 'Hermanos' del martes?

De este modo, en el nuevo capítulo de 'Hermanos', Sarp va con Oğulcan a la tienda donde trabajan Ömer y Yasmin con la intención de destrozarla. Ambos acaban pasando la noche detenidos en el calabozo. Más tarde, Oğulcan se enfrenta a Ömer, le pega un empujón y Ömer cae por unas escaleras, quedándose inconsciente con una gran herida en la cabeza y lleno de sangre.

Ayla busca a Elif y se pone a llorar, ya que segura que la quiere mucho, pero que debe confesarle algo muy grave. Ayla acaba contando a Elif que ella fue la causante de la muerte de su madre y se entrega en comisaría. Por su parte, Berk escucha una conversación donde Gokhan confiesa que le está robando todo su dinero y patrimonio.